Μην τα κάνετε ποτέ στο αεροπλάνο: Τα 11 λάθη που σας μετατρέπουν στον πιο αγενή επιβάτη

Έχετε σταθεί ποτέ στην πύλη επιβίβασης για μία πτήση, ενώ η ομάδα σας δεν έχει καν κληθεί, μόνο και μόνο για να είστε «έτοιμοι»; Έχετε ψάξει τη θέση σας με τη σειρά επιβατών να περιμένει πίσω σας ή έχετε παλέψει με τη βαλίτσα στο ντουλαπάκι, χτυπώντας άθελά σας (ή όχι) τον διπλανό;

Σίγουρα απαντήσατε «ναι» σε έστω ένα από τα παραπάνω. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στην αγχωτική διαδικασία της επιβίβασης, ακόμη και οι πιο υπομονετικοί επιβάτες να ξεχάσουν για λίγο τους καλούς τρόπους.

Όμως, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που θεωρούνται πραγματικά αγενείς και μπορούν να κάνουν την εμπειρία πολύ δυσκολότερη για τους συνεπιβάτες. Ομάδα ειδικών στην εθιμοτυπία αποκαλύπτουν τα 11 συχνότερα λάθη που καλό είναι να αποφεύγετε την επόμενη φορά που θα μπείτε σε αεροπλάνο.

Μην συνωστίζεστε στην πύλη επιβίβασης

Το γεγονός να σηκώνεστε από τη θέση σας και να σπεύδετε στην πύλη μόλις ακουστεί η πρώτη ανακοίνωση, δεν σημαίνει ότι θα φτάσετε νωρίτερα στον προορισμό σας. Αντίθετα, δημιουργείτε συνωστισμό και δυσκολεύετε τη διαδικασία για όλους.

«Μην γίνεστε “gate lice”», τονίζει η Τζόντι Σμιθ, επικεφαλής της Mannersmith Etiquette Consulting. Ο όρος περιγράφει τους επιβάτες που συγκεντρώνονται γύρω από την πύλη από την πρώτη κιόλας ανακοίνωση, χωρίς να έχει έρθει η σειρά τους. Η συμβουλή των ειδικών είναι απλή: Ελέγξτε την ομάδα επιβίβασης στο εισιτήριο και περιμένετε μέχρι να κληθεί. Λίγη υπομονή αρκεί για να αποφευχθεί το χάος στην είσοδο.

Μην προσπαθείτε να περάσετε πριν από τη σειρά σας

Η αγωνία για τον χώρο στις αποσκευές είναι κατανοητή. Όταν μία πτήση είναι γεμάτη, κανείς δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα γεμάτο ντουλαπάκι και να αναγκαστεί να παραδώσει τη χειραποσκευή του στην τελευταία στιγμή.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να παρακάμψετε τη σειρά επιβίβασης.

Να έχετε τα πάντα έτοιμα

Όταν φτάσει η σειρά σας, το τελευταίο που χρειάζεται η ουρά, είναι ένας επιβάτης που ψάχνει την κάρτα επιβίβασης στο κινητό, την τσάντα ή τις αποσκευές του. «Όταν επιβιβάζεστε, να έχετε την κάρτα επιβίβασης έτοιμη για σκανάρισμα μόλις φτάσετε στην είσοδο», συμβουλεύουν οι ειδικοί.

Το ίδιο ισχύει και για τη θέση σας. Μία γρήγορη ματιά στην κάρτα επιβίβασης πριν περάσετε μέσα στο αεροπλάνο, μπορεί να σας γλυτώσει από άσκοπο ψάξιμο στον διάδρομο.

Μην προσπερνάτε σπρώχνοντας

Η επιβίβαση δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Στον αεροδιάδρομο και ακόμη περισσότερο στον στενό διάδρομο του αεροπλάνου, η συνήθεια να προσπαθείτε να προσπεράσετε τους άλλους, μόνο ένταση μπορεί να προκαλέσει.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν κάποιος μπροστά σας προσπαθεί να σηκώσει τη βαλίτσα του στο ντουλαπάκι. Μπορεί να θεωρείτε ότι θα κερδίσετε λίγα δευτερόλεπτα αν περάσετε από δίπλα του, αλλά ο χώρος είναι τόσο περιορισμένος που μόα τέτοια κίνηση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε χτύπημα ή αναστάτωση.

Μην αφήνετε τον διάδρομο… σε ακινησία

Βρήκατε τη θέση σας, αλλά η αποστολή σας δεν τελειώνει εκεί. Αν σταματήσετε στη μέση του διαδρόμου για να οργανώσετε τις αποσκευές σας, η ουρά πίσω σας δεν έχει πού να πάει.

«Μόλις επιβιβαστείτε, πηγαίνετε στη θέση σας όσο το δυνατόν ταχύτερα. Αν πρέπει να βάλετε τη χειραποσκευή σας στο ντουλαπάκι, κάντε το αποτελεσματικά και μετά καθίστε», τονίζεται.

Το ίδιο ισχύει και στην πύλη. Όσοι περιμένουν να επιβιβαστούν, θα πρέπει να αφήνουν χώρο σε εκείνους που μόλις έφτασαν και προσπαθούν να αποχωρήσουν από το αεροπλάνο.

Το ντουλαπάκι δεν είναι προσωπική σας αποθήκη

Κάπου εδώ αρχίζουν οι… διαφωνίες για τα τετραγωνικά εκατοστά. Το ντουλαπάκι πάνω από τη θέση σας μπορεί να βρίσκεται ακριβώς από πάνω σας, όμως, δεν αποτελεί προσωπικό σας χώρο. «Το ντουλαπάκι πάνω από τη θέση σας δεν σας ανήκει. Η πράξη να μοιραζόμαστε, είναι ένδειξη καλής συμπεριφοράς», σημειώνει η ομάδα.

Μία μεγαλύτερη χειραποσκευή μπορεί να τοποθετηθεί εκεί, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες διαστάσεις. Μικρότερες τσάντες, όπως ένα προσωπικό αντικείμενο, θα πρέπει να τοποθετηθούν κάτω από το κάθισμα μπροστά σας.

Με άλλα λόγια, μην καταλαμβάνετε ολόκληρο το ντουλαπάκι με δύο ή τρεις τσάντες, αφήνοντας τους υπόλοιπους να αναζητούν απεγνωσμένα χώρο. Αν θέλετε περισσότερο χώρο για τα πόδια σας, ίσως αξίζει να παραδώσετε μία αποσκευή.

Κρατήστε την κουβέντα για αργότερα

Η τυχαία συνάντηση με έναν παλιό φίλο στο αεροδρόμιο είναι σίγουρα ευχάριστη. Η στιγμή, όμως, δεν είναι ιδανική για αναλυτική αναδρομή στη ζωή σας.

Αν συναντήσετε κάποιον γνωστό, ένας σύντομος χαιρετισμός αρκεί. Η συζήτηση μπορεί να περιμένει μέχρι να καθίσετε ή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιβίβαση.

Το ίδιο ισχύει και για τις φωνές μέσα στο αεροπλάνο. «Μην φωνάζετε από μπροστά προς τα πίσω ή αντίστροφα για να τραβήξετε την προσοχή ενός φίλου ή συγγενή», επισημαίνεται. Αν χρειάζεται να μιλήσετε, πλησιάστε τον άνθρωπο και κάντε το διακριτικά.

Πριν καθίσετε, ελέγξτε τη θέση σας

Ακόμη κι ένα λάθος νούμερο μπορεί να δημιουργήσει μία μικρή… κοινωνική κρίση στη σειρά σας. Το σημαντικό είναι να μην περιμένετε μέχρι να φτάσει ο πραγματικός κάτοχος της θέσης για να ανακαλύψετε το λάθος.

Φυσικά, η ασυδοσία να καταλάβετε σκόπιμα τη θέση κάποιου άλλου με την ελπίδα ότι δεν θα εμφανιστεί, δεν θεωρείται αποδεκτό. «Ποτέ μην παίρνετε τη θέση κάποιου άλλου χωρίς την άδειά του», υπογραμμίζει η ομάδα.

Αν θέλετε να ζητήσετε αλλαγή θέσης, περιμένετε μέχρι να έχει επιβιβαστεί ο άλλος επιβάτης και ρωτήστε τον ευγενικά. Αν αρνηθεί, η συζήτηση ολοκληρώνεται εκεί.

Προσοχή στη βαλίτσα σας

Οι βαλίτσες με ροδάκια είναι εξαιρετικά πρακτικές, μέχρι τη στιγμή που αποφασίζουν να κινηθούν… ανεξέλεγκτα. Κρατήστε σταθερά τη χειρολαβή καθώς προχωράτε και δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν σηκώνετε την αποσκευή στο ντουλαπάκι. Απότομο σήκωμα μπορεί εύκολα να καταλήξει σε χτύπημα στο κεφάλι κάποιου συνεπιβάτη.

Αν δείτε έναν επιβάτη να δυσκολεύεται με μία βαριά αποσκευή, μία χείρα βοήθειας μπορεί να λύσει το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα.

Αφήστε για λίγο το κινητό

Το κινητό μπορεί να περιμένει μερικά λεπτά. Η ουρά, όχι πάντα. Η προσπάθεια να χειριστείτε ταυτόχρονα κινητό, τσάντα και χειραποσκευή μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Αφού καθίσετε, μπορείτε φυσικά να επιστρέψετε στα μηνύματα, τον χάρτη και τα κοινωνικά δίκτυα. Ακόμη και ένα σύντομο τηλεφώνημα είναι αποδεκτό, αρκεί να γίνεται σε χαμηλή ένταση. Μέχρι τότε, ωστόσο, καλύτερα να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα και απόλυτη προσοχή στη διαδικασία της επιβίβασης.

Μην κατεβάζετε αμέσως το κάθισμα και μην ενοχλείτε το πλήρωμα

Το γεγονός ότι καθίσατε, δεν σημαίνει ότι μπορείτε αμέσως να μετατρέψετε σε πολυθρόνα τη θέση σας. Αν κατεβάσετε την πλάτη του καθίσματος πριν ολοκληρωθεί η επιβίβαση, δυσκολεύετε τον επιβάτη πίσω σας να περάσει και να τακτοποιηθεί.

Αντίστοιχα σημαντικό είναι να αφήσετε το πλήρωμα να κάνει τη δουλειά του. Κατά την επιβίβαση, οι αεροσυνοδοί έχουν ως προτεραιότητα την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δεν χρειάζεται να τους ζητήσετε αμέσως ποτό ή κοκτέιλ.

Πάνω απ’ όλα, λίγη ευγένεια

Οι καθυστερήσεις, ο συνωστισμός και η πίεση μπορούν εύκολα να δοκιμάσουν τα νεύρα ακόμη και του πιο ψύχραιμου επιβάτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να «ξεσπάσουμε» στους γύρω μας.

Μερικές φορές, μάλιστα, το απλούστερο πράγμα είναι και το πιο αποτελεσματικό: Ένα χαμόγελο και ένας ευγενικός χαιρετισμός προς το πλήρωμα.