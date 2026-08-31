Το πιο αυστηρό χωριό της Βρετανίας: Οι παράξενοι κανόνες που επιβάλλουν για να ζήσεις εκεί - Βίντεο

Θα δεχόσασταν να ακολουθήσετε μια σειρά από αυστηρούς και παράξενους κανόνες, οι οποίοι σας απαγορεύουν να διαμορφώσετε το σπίτι σας όπως θέλετε, μόνο και μόνο για να ζήσετε σε ένα περιζήτητο ιστορικό αγγλικό χωριό;

Στο νότιο Γιορκσάιρ, κοντά στο Ρόδεραμ, βρίσκεται το γραφικό χωριό Wentworth. Υπό την επίβλεψη του σερ Φίλιπ Νέιλορ-Λέιλαντ και της λαίδης Τζούλιετ Τάντγκελ, το Wentworth επιβάλλει «δρακόντειους κανόνες» στους οποίους οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα τόσο οι κάτοικοι όσο και οι τοπικές επιχειρήσεις.

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