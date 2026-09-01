Το «τυχερό» δελτίο που έγινε εφιάλτης: Ζήτησε 750.000 δολάρια και τώρα χρωστά 153.200
Από τα 750.000 δολάρια που πίστευε ότι κέρδισε, στα 153.200 που καλείται να πληρώσει: η απίθανη δικαστική ιστορία ενός δελτίου λοταρίας στην Καλιφόρνια
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Ένας άντρας στην Καλιφόρνια νόμιζε ότι «έπιασε την καλή» όμως δεν ήξερε σε τι θα εξελισσόταν ένα φαινομενικό κέρδος 750 χιλιάδων δολαρίων.
O James Densley δήλωσε πως είχε αγοράσει τον Σεπτέμβριο του 2021 ένα δελτίο πόκερ, στο οποίο εμφανιζόταν έναν συνδυασμός φύλλων, που αποτελούσε το χρώμα που κέρδιζε, δηλαδή πέντε φύλλα του ίδιου χρώματος.
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