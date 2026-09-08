Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου.

  • 1822 - Διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον τουρκικό, υπό τον Καρά Αλή. Έτσι, ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του Ναυπλίου.
  • 1888 - Στο Λονδίνο, ανακαλύπτεται το σώμα της Άνι Τσάπμαν, του δεύτερου θύματος του Τζακ του Αντεροβγάλτη.
  • 1900 - Ισχυρός τροπικός κυκλώνας χτυπά το Γκάλβεστον του Τέξας, σκοτώνοντας περίπου 8.000 άτομα.
  • 1905 - Σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ κλονίζει την Καλαβρία στη νότια Ιταλία, σκοτώνοντας 557 άτομα.
  • 1922 - Μικρασιατική Καταστροφή: Οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν στην Σμύρνη. 5 μέρες αργότερα ακολουθούν οι καταστροφές και οι σφαγές.
  • 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η πολιορκία του Λένινγκραντ. Οι γερμανικές δυνάμεις αρχίζουν την πολιορκία του Λένινγκραντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σοβιετικής Ένωσης.
  • 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αμερικανός στρατηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ ανακοινώνει δημοσίως την ανακωχή των συμμάχων με την Ιταλία.
  • 1944 - Οι Γερμανοί εκτελούν στο άλσος Χαϊδαρίου 28 Έλληνες αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και τη Λέλα Καραγιάννη.
  • 1966 - Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Σταρ Τρεκ.
  • 1991 - Τα Σκόπια γίνονται ανεξάρτητο κράτος από τη Γιουγκοσλαβία, όπως αποφασίζεται σε δημοψήφισμα.
  • 2022 - Πεθαίνει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β', του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων κρατών της Κοινοπολιτείας των Εθνών, της οποίας ήταν και επικεφαλής. Ανήλθε στον θρόνο το 1952, βασίλευσε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία (μετά τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ της Γαλλίας), και η μακροβιότερη γυναίκα-αρχηγός κράτους.
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