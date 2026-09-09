Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου.
- 337 - Ο Κωνσταντίνος Β΄, ο Κωνστάντιος Β´ και ο Κώνστας διαδέχονται τον πατέρα τους, Κωνσταντίνο Α΄, ως συναυτοκράτορες. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μοιράζεται μεταξύ των τριών Αυγούστων.
- 1791 - Η Ουάσινγκτον, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, παίρνει το όνομά της από τον πρόεδρο Τζορτζ Ουάσινγκτον.
- 1941 - Ο Ναπολέων Ζέρβας ιδρύει τον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο (ΕΔΕΣ).
- 1948 - Ο Κιμ Ιλ-σονγκ ανακηρύσσει την ίδρυση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.
- 1954 - Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ κλονίζει τη βόρεια Αλγερία με απολογισμό 1.400 νεκρούς.
- 1976 - Πεθαίνει ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Kίνας, Μάο Τσε Τουνγκ
- 1991 - Το Τατζικιστάν κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση.
- 2019 - Πεθαίνει ο τραγουδιστής και συνθέτης της ελληνικής έντεχνης και ροκ σκηνής, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
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