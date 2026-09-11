Το «γιγάντιο κρίνο πίσσας»: Το ανακάλυψαν επιστήμονες όσο αναζητούσαν ναυάγιο στα 1.900 μ.

Επιστήμονες της NOAA κατέβηκαν το 2014 σε βάθος περίπου 1.900 μέτρων στον Κόλπο του Μεξικού, αναζητώντας ένα πιθανό ναυάγιο. Τα δεδομένα από πλευρικό σόναρ είχαν αποκαλύψει μια ομάδα μεγάλων, συμπαγών σχηματισμών στον βυθό.

Όμως, όταν οι ερευνητές έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν μπροστά τους ανθρώπινη κατασκευή. Αυτό που βρήκαν έμοιαζε περισσότερο με κάτι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας έναν τεράστιο «κρίνο πίσσας» (tar lily).

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