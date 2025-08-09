Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

Δύσκολη η κατάσταση και αγωνία για πιθανές φωτιές 

Newsbomb

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζεται το καιρικό μοτίβο των ενισχυμένων ανέμων στο Αιγαίο με εντάσεις 8 έως 9 μποφόρ και ριπές κατά τόπους στα 11 μποφόρ.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιάς στις παρακάτω περιοχές:

-Έβρος
-Σαμοθράκη
-Λήμνος, Λέσβος και Άγιος Ευστράτιος
-Σποράδες
-Εύβοια
-Βοιωτία
-Αττική και Αργοσαρωνικός
-Κορινθία
-Αργολίδα
-Αρκαδία
-Λακωνία, Κύθηρα και Αντικύθηρα
-Χίος και Ψαρά
-Κυκλάδες
-Ικαρία, Φούρνοι και Σάμος
-Κρήτη
-Δωδεκάνησα

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από την Τρίτη 12 Αυγούστου

51433055912226330398762528672542527897179807n.jpg
52937678412226330265429203788172056846883193n.jpg
53010964612226330232095872968962911058380306n.jpg

H πρόγνωση της ΕΜΥ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025 και ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

11:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Φωτιά σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη, ηρωίνη και δίκαννο σε σπίτι 49χρονου - Συνελήφθη ο δράστης

10:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο Ιβανίσεβιτς με έκανε να δώσω μια ακόμα ευκαιρία στον πατέρα μου»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρόστιμο 1 δισ. δολάρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

'Αδωνις Γεωργιάδης: «Διαστρέβλωσαν τη φετινή επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Ρόδου για να δημιουργήσουν εντυπώσεις»

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ζελένσκι άλλαξε τη θέση του σχετικά με την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης

09:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σερβία και το φιλικό του Ολυμπιακού

09:54ΚΟΣΜΟΣ

«Οριστική» συμφιλίωση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Προτάσεις για νόμπελ ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

08:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία- Κίνδυνος τα «καντηλάκια» - Εχθρός τα μποφόρ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα - Πώς έγινε το «θαύμα»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ