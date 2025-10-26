Καιρός:«Άνοιξη» την 28η Οκτωβρίου - Τι θα γίνει με την «κακοκαιρία εξπρές«

Η κακοκαιρία εξπρές δεν θα αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα

Επιμέλεια - Newsbomb

Καιρός:«Άνοιξη» την 28η Οκτωβρίου - Τι θα γίνει με την «κακοκαιρία εξπρές«

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024. 

EUROKINISSI
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός, την 28η Οκτωβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετέχουν στις παρελάσεις για την Εθνική μας Εορτή, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Σε ανάρτησή της, η κυρία Παπαβγούλη αναφέρει πως οι παρελάσεις θα διεξαχθούν με αίθριο καιρό και θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν και στους 33 ενώ μια κακοκαιρία εξπρές δεν θα αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα αναπτυχθούν κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις. Στα δυτικά αναμένονται βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23–26°C, τοπικά 27–28°C.Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3–5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 27/10:

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί γρήγορα προς τη χώρα μας, δίνοντας βροχές από τις πρωινές ώρες αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Πιο περιορισμένα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα κεντρικά, ενώ γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Μέχρι το μεσημέρι οι βροχές θα περιορίζονται στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη Θράκη, όπου έως το απόγευμα θα έχουν σταματήσει πλήρως. Από το μεσημέρι, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά, πρόσκαιρα πιο ισχυρές στη Θράκη. Παρά τα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ειδικά στα ανατολικά και νότια, με μέγιστες τιμές στους 26–29°C, ενώ στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει 29–30°C.Στην Κρήτη, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30°C, αγγίζοντας τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 33°C, καθιστώντας τη Δευτέρα τη θερμότερη ημέρα της εβδομάδας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7–8 μποφόρ.

Τρίτη 28/10:

Τοπικά φαινόμενα αναμένονται μόνο στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και σε ορισμένες περιοχές της δυτικής χώρας έως το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα ίσως σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 22–26°C, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω πτώση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Δημήτριος: Ο βίος του αριστοκράτη από τη Θεσσαλονίκη που έγινε Άγιος από την Εκκλησία μας

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ford Explorer Electric: Ηλεκτρική άνεση με αυτονομία πάνω από 600 χιλιόμετρα

07:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας Τσε θα επισκεφθεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία

07:16LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Θα αφήσω τις επιχειρήσεις για να γίνω δικηγόρος, αυτό θέλω πραγματικά»

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC «θα πολεμήσει» σε περίπτωση στρατιωτικών επιχειρήσεων

07:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι «φωτιά» Ολυμπιακού – ΑΕΚ, εντός έδρας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

06:55LIFESTYLE

Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν κατακτά τις πασαρέλες εν μέσω του διαζυγίου των διάσημων γονιών της

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Προβληματισμός για τις διακυμάνσεις της τιμής - 17% ακριβότερο στις Κυκλάδες από Αθήνα

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Ο ρόλος του εκκαθαριστή για περιπτώσεις με χρέη - Από 1η Νοέμβρη η λειτουργία της πλατφόρμας δημοσιοποιήσης διαθηκών

06:36ΕΛΛΑΔΑ

«Ευπρεπέστατος, κύριος» - Τι λέει θύμα του υδραυλικού «μαϊμού» που έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:«Άνοιξη» την 28η Οκτωβρίου - Τι θα γίνει με την «κακοκαιρία εξπρές«

06:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι πρώτες προφυλακίσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τέσσερις κατηγορούμενοι με χειροπέδες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Φοβάται για την ζωή της η ανιψιά του νεκρού ιδιοκτήτη κάμπινγκ

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 26 οι τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική επίθεση

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έφτασε στην Μαλαισία ο πρόεδρςο των ΗΠΑ - Θα συμμετέχει στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σε Ρωσία και Λευκορωσία η υπουργός Εξωτερικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Δημήτριος: Ο βίος του αριστοκράτη από τη Θεσσαλονίκη που έγινε Άγιος από την Εκκλησία μας

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Φοβάται για την ζωή της η ανιψιά του νεκρού ιδιοκτήτη κάμπινγκ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

07:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

06:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι πρώτες προφυλακίσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τέσσερις κατηγορούμενοι με χειροπέδες

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Οι ποιητές δεν πεθαίνουν» ­- «Είμαστε σαν τα μάπετ σόου», του είχε πει ο κορυφαίος μουσικός

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

«Ευπρεπέστατος, κύριος» - Τι λέει θύμα του υδραυλικού «μαϊμού» που έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

06:55LIFESTYLE

Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν κατακτά τις πασαρέλες εν μέσω του διαζυγίου των διάσημων γονιών της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ