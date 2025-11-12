Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον προγνώστη, Σάκη Αρναούτογλου.

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο αναμένεται μια περίοδος παρατεταμένης ηλιοφάνειας σε όλη τη χώρα. Η Κυριακή, ωστόσο, θα φέρει ένα σύντομο πέρασμα νεφώσεων, χωρίς όμως σημαντικές βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά θα παραμείνει σε επίπεδα γύρω στους 20 με21 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από τις 17 Νοεμβρίου θα αρχίσουν βροχές στα δυτικά, ειδικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Επιπλέον, από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου αναμένονται νέες βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Παρά τις βροχοπτώσεις αυτές, δεν προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ή εμφάνιση χειμωνιάτικου ψύχους τουλάχιστον μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.