Καιρός: Δεν αναμένεται νέα επιδείνωση στην Αττική - Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη

«Πορτοκαλί» συναγερμός έχει σημάνει από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το πρωί της Δευτέρας. Η κακοκαιρία μέσα στην ημέρα θα επεκταθεί και θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με τις βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης οι περιοχές που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα είναι:

η ανατολική Μακεδονία, η κεντρική Μακεδονία και η Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Η Θεσσαλονίκη έως σήμερα το απόγευμα.

τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως και το πρωί της Τρίτης

τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

η Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

την Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Τσατραφύλλιας: Δεν αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην Αττική- Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη

Το κύμα κακοκαιρίας επηρέασε και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής προκαλώντας εκ νέου προβλήματα τα οποία ωστόσο περιορίστηκαν σε πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησεις και πλημμυρικά φαινόμενα μικρής έκτασης σε περιοχές που είχαν πληγεί από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο καιρός όσον αφορά την περιοχή της Αττικής έχει βελτιωθεί και πως δεν αναμένεται νέα επιδείνωση. Παράλληλα αναφέρει πως από την Πέμπτη προβλέπεται νέος κύκλος βροχών.

Κολυδάς: Η Πολιτική Προστασία μπορεί να προσαρμόζει το επίπεδο επικινδυνότητας

Ανάρτηση για το κύμα κακοκαιρίας έκανε και ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς. Ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του αναφέρει ότι το φαινόμενο κατατάσσεται σε πορτοκαλί επίπεδο, όσον αφορά τη μετεωρολογική εξέλιξή του, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Πολιτική Προστασία έχει τη δυνατότητα, με βάση τα δικά της επιχειρησιακά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες να προσαρμόζει τα επίπεδα επικινδυνότητας για συγκεκριμένους νομούς ή περιφέρειες.

«Είναι απαραίτητο οι πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών», τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Από καθαρά μετεωρολογική άποψη, το φαινόμενο κατατάσσεται σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, σύμφωνα με τους κανόνες του Meteoalarm της EUMETNET, που αφορούν την ένταση και την πιθανή επίδραση των καιρικών φαινομένων. Ωστόσο, η Πολιτική Προστασία έχει τη δυνατότητα, με βάση τα δικά της επιχειρησιακά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες —όπως η τρωτότητα των περιοχών, οι υποδομές, ο κορεσμός του εδάφους και η χρονική εξέλιξη των φαινομένων— να προσαρμόζει τα επίπεδα επικινδυνότητας για συγκεκριμένους νομούς ή περιφέρειες.

Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο οι πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών».

Διαβάστε επίσης