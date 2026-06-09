Καιρός: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα - Πώς θα κινηθεί η νέα κακοκαιρία

Για τις βροχές που ενδέχεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες στην Αττική έκανε αναφορά, μέσω ανάρτησής του, στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, ευνοώντας την αποτροπή πυρκαγιών.

«Η αύξηση της εδαφικής υγρασίας, το βρέξιμο της χαμηλής βλάστησης και η συγκράτηση της ξήρανσης των λεπτών καυσίμων μπορούν να περιορίσουν για λίγες ημέρες την ευκολία ανάφλεξης και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας φωτιάς. Δεν μηδενίζουν, βέβαια, τον κίνδυνο της θερινής περιόδου, αλλά αποτελούν μια χρήσιμη υδρολογική και περιβαλλοντική ανάσα», αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Το ensemble μετεώγραμμα της Αθήνας δείχνει ότι μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες. Η πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή εμφανίζεται από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν αυξάνεται αισθητά η διασπορά των προγνωστικών μελών και αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο 13 Ιουνίου, με πιθανότητα επαναλαμβανόμενων αλλά όχι συνεχών φαινομένων.

Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου παραμένουν ορισμένα σενάρια βροχής, όμως η αβεβαιότητα μεγαλώνει και τα φαινόμενα φαίνεται να αποκτούν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται, δηλαδή, για τυπικές βροχές αστάθειας: μπορεί να είναι έντονες σε μία περιοχή και σχεδόν ανύπαρκτες λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, καταλήγει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Διαβάστε επίσης