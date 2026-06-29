Καιρός αύριο: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, από την ΕΘνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά της Ελλάδας, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.
  • Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
  • Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία.
  • Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά, και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Τρίτη η ΕΜΥ. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς κελσίου με την θερμοκρασία στα ανατολικά του νομού να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 36 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβι Τσέις: Αποκαλύφθηκε η σοκαριστική αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του Ring

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες σχεδιάζουν να στείλουν κατσαρίδες με βιονικές στολές στο διάστημα

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Tαϊλανδή πούλησε τη 12χρονη κόρη της σε σαλόνι μασάζ του Τόκιο για «παροχή υπηρεσιών»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εξέλιξη στο Πανόραμα – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

22:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κάσο

22:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές φωτογραφίες από τον γάμο της που μοιράστηκε με το κοινό της

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: «Μου έλεγαν να μην ανησυχώ και δεν μου είπαν ότι κινδυνεύει», λέει ο σύζυγος της 35χρονης

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους από ανήλικους - 400 παιδιά τραυματίστηκαν σε ένα χρόνο

22:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1: Πέταξε για τους «16» με buzzer beater Μαρτινέλι η «Σελεσάο» - Δείτε τα γκολ

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στο Κατάρ αλλά όχι για συνομιλίες με τις ΗΠΑ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ έσερνε το σώμα της στραγγαλισμένης φίλης του στο δάσος

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθη εμπρηστής για τη φωτιά στην Παραβόλα - Δείτε βίντεο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οι Simpsons «προέβλεψαν» τον νικητή του; Η αλήθεια πίσω από το viral βίντεο

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η 50χρονη που χτυπήθηκε από βράχο στο κεφάλι - Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κουρουμπλής θέλει ΕΛ.Α.Σ., ο Τσίπρας δεν ακούει

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νότια Κορέα: 160 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο για την εθνική - Απειλούν να σκοτώσουν τον προπονητή

21:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδίωξη από τη Θεσπρωτία στην Πρέβεζα- Μοτοσικλετιστής σήκωσε τις αρχές στο πόδι

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κόκκινος συναγερμός: Ο ευρωπαϊκός καύσωνας «κατεβαίνει» στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κόκκινος συναγερμός: Ο ευρωπαϊκός καύσωνας «κατεβαίνει» στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νότια Κορέα: 160 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο για την εθνική - Απειλούν να σκοτώσουν τον προπονητή

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις στο Αίγιο: «Μου είπε ότι είχε πιάσει τη μητέρα του να κρατάει ένα μαχαίρι» - Κατάθεση «φωτιά» από τη σύντροφο του Ολύμπιου για το διπλό φονικό

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κάσο

18:24LIFESTYLE

Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ευρώπη: Ξύλο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, ψεκάζουν με νερό πολίτες στη Γερμανία - ΠΟΥ: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι

18:49ΕΛΛΑΔΑ

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο 15χρονος Γιάννης στο newsbomb

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

18:15LIFESTYLE

Το σόι σου: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο;

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ξηρόμερο: Τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Καταπλακώθηκε από φερτά υλικά

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: «Μου έλεγαν να μην ανησυχώ και δεν μου είπαν ότι κινδυνεύει», λέει ο σύζυγος της 35χρονης

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οι Simpsons «προέβλεψαν» τον νικητή του; Η αλήθεια πίσω από το viral βίντεο

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ