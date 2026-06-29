Καιρός αύριο: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Snapshot Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά της Ελλάδας, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά, και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Τρίτη η ΕΜΥ. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς κελσίου με την θερμοκρασία στα ανατολικά του νομού να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 36 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

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