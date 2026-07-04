Καιρός αύριο: Κυριακή με τοπικές βροχές και καταιγίδες – Ενισχυμένο το μελτέμι στο Αιγαίο

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Κυριακή με τοπικές βροχές και καταιγίδες – Ενισχυμένο το μελτέμι στο Αιγαίο
Eurokinissi
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  • Αύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική), ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το απόγευμα.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή καταιγίδες σε Θράκη, Πελοπόννησο, δυτική Στερεά και νότιο Ιόνιο.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5
  • 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά, κυμαινόμενη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου ανά περιοχή.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
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Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς κελσίου.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 32 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι - απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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