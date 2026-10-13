Εκτός ελέγχου το El Niño: Ο Ειρηνικός έχει μετατραπεί σε «εργοστάσιο τυφώνων»

Snapshot Ο Ειρηνικός Ωκεανός βιώνει μια πρωτοφανή σειρά τυφώνων με ρεκόρ διάρκειας τροπικών καταιγίδων ανατολικά της Διεθνούς Γραμμής Ημερομηνίας.

Το φαινόμενο El Niño και η αυξημένη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων ενισχύουν τη δημιουργία και τη διάρκεια ισχυρών τυφώνων στην περιοχή.

Οι πέντε τελευταίοι τυφώνες, συμπεριλαμβανομένου του Πόλο που κράτησε κατηγορία 5 για δυόμισι ημέρες, είχαν ανέμους τουλάχιστον 178,6 χλμ/ώρα.

Η δραστηριότητα τυφώνων είναι ταυτόχρονα έντονη και στις δύο υποπεριοχές του Ειρηνικού, κάτι που είναι πρωτοφανές για το 2023.

Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί με τη δημιουργία νέων τροπικών καταιγίδων, όπως η πιθανή Τρούντι, λόγω ευνοϊκών ατμοσφαιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Μια ασταμάτητη σειρά από τυφώνες σαρώνει τον Ειρηνικό Ωκεανό, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας τροπικών καταιγίδων ανατολικά της Διεθνούς Γραμμής Ημερομηνίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτή η εξαιρετικά έντονη δραστηριότητα τροφοδοτείται από ένα γιγαντιαίο φαινόμενο El Niño, το οποίο μπορεί να ανατρέψει πλήρως τη φυσιολογική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Τα ασυνήθιστα θερμά νερά έχουν μετατρέψει ολόκληρη τη θαλάσσια λεκάνη σε μια ανεξάντλητη δεξαμενή ενέργειας για τους κυκλώνες, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για τον σχηματισμό ολοένα και ισχυρότερων καταιγίδων.

Αυτός ο επικίνδυνος συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κλιματικών κύκλων έχει διαμορφώσει ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν πρωτοφανές για τα δεδομένα της πρόσφατης ιστορίας.

Ο ρόλος του El Niño και των θερμών θαλάσσιων υδάτων

Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν τη συσσωρευμένη κυκλωνική ενέργεια για να αξιολογήσουν την ένταση μιας περιόδου τυφώνων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ταχύτητα των ανέμων όσο και τη διάρκεια ζωής κάθε καταιγίδας. Μια μεγάλη περιοχή του Ειρηνικού, από την οποία προέρχονται καταιγίδες με κατεύθυνση προς τη Χαβάη, το Μεξικό και τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, ξεπέρασε πρόσφατα το προηγούμενο ρεκόρ του 2018.

Το Associated Press μεταφέρει την έκπληξη των ειδικών για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Ο Φιλ Κλότσμπαχ, ερευνητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, δήλωσε: «Από τις 20 Σεπτεμβρίου, όταν σχηματίστηκε ο Οντάλις, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Φέτος, κάθε σύστημα που σχηματίζεται διαρκεί πολύ και γίνεται πραγματικά ισχυρό».

Η Κιμ Γουντ, ατμοσφαιρική επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, επιβεβαίωσε την τάση, προσθέτοντας: «Φαίνεται πως σχεδόν κάθε σύστημα που έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί, το κάνει».

Βασικός παράγοντας είναι το El Niño, το οποίο μεταβάλλει τη διάτμηση των ανέμων στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Στον Ειρηνικό, οι άνεμοι αυτοί πνέουν από ανατολικά προς δυτικά, ακολουθώντας την κατεύθυνση των καταιγίδων και λειτουργώντας σαν ούριος άνεμος που τις ενισχύει. Αντίθετα, στον Ατλαντικό, το ίδιο φαινόμενο λειτουργεί σαν αντίθετος άνεμος, με αποτέλεσμα η κυκλωνική ενέργεια να έχει υποχωρήσει σε λιγότερο από το 18% των φυσιολογικών επιπέδων.

Διαδοχικοί ισχυροί τυφώνες χωρίς διακοπή

Η θερμότητα των θαλάσσιων υδάτων λειτουργεί ως πραγματικό καύσιμο για τους τυφώνες. Η Κρίστεν Κορμποσιέρο, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όλμπανι, εξήγησε ότι στην περιοχή του Ειρηνικού όπου σχηματίζονται οι καταιγίδες, η θερμοκρασία του νερού είναι αρκετούς βαθμούς υψηλότερη από την κανονική.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα θερμά νερά περιορίζονται στα επιφανειακά στρώματα της θάλασσας. Όταν ένας τυφώνας διέρχεται από μια περιοχή, προκαλεί ανάδευση των υδάτων και ανεβάζει ψυχρότερα νερά στην επιφάνεια, περιορίζοντας έτσι την ένταση των καταιγίδων που ακολουθούν.

Φέτος, όμως, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Ο τυφώνας Ρέιτσελ δεν εξασθένησε όταν πέρασε πάνω από θαλάσσια ύδατα που είχαν ήδη αναταραχθεί από τον τυφώνα Πόλο, κατηγορίας 5, καθώς η θερμότητα διεισδύει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος.

Οι πέντε τελευταίοι τυφώνες στον Ειρηνικό, Νόλο, Οντάλις, Πόλο, Ρέιτσελ και Σάιμον, έφτασαν όλοι σε ταχύτητες ανέμων τουλάχιστον 178,6 χιλιομέτρων την ώρα. Οι Νόλο, Οντάλις και Σάιμον έφτασαν στην κατηγορία 4, ενώ ο Πόλο κατέρριψε ρεκόρ παραμένοντας στην κατηγορία 5 για δυόμισι ημέρες.

Αναλύοντας τις δύο υποπεριοχές του Ειρηνικού που βρίσκονται υπό παρακολούθηση, η Κιμ Γουντ σημείωσε: «Είναι η πρώτη χρονιά που και οι δύο περιοχές παρουσιάζουν τόσο έντονη δραστηριότητα ταυτόχρονα. Συνήθως, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται περισσότερο στη μία ή στην άλλη. Αυτό αποδεικνύει πόσο εκτεταμένες είναι οι συνθήκες ασθενούς διάτμησης των ανέμων, υψηλότερης θερμοκρασίας των υδάτων και αυξημένης υγρασίας σε ολόκληρη την περιοχή».

Τι αναμένεται το επόμενο διάστημα

Η απειλή δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Μια ατμοσφαιρική δίνη που περιστρέφεται αριστερόστροφα πάνω από την Κεντρική Αμερική εξακολουθεί να δημιουργεί τα αρχικά συστήματα που μπορούν να εξελιχθούν σε αυτούς τους τεράστιους τυφώνες.

Ανοιχτά των ακτών του Μεξικού, ένα νέο βαρομετρικό σύστημα βρίσκεται υπό ανάπτυξη, με πιθανότητα 90% να εξελιχθεί στην τροπική καταιγίδα Τρούντι.

Αναφερόμενη στην πορεία αυτής της περιόδου, η οποία καταρρίπτει ρεκόρ, η Κρίστεν Κορμποσιέρο δήλωσε στο Associated Press: «Φαίνεται πως στην περιοχή εκδηλώνεται η μία καταιγίδα μετά την άλλη. Δεν θα με εξέπληττε, επομένως, αν σχηματιζόταν ακόμη μία. Φέτος, εξαιτίας του El Niño, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Έτσι, όσο υπάρχουν τα αρχικά συστήματα που δημιουργούνται από την ατμοσφαιρική δίνη ή τα υπολείμματα ψυχρών μετώπων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό».

Ο Ειρηνικός Ωκεανός βρίσκεται, επομένως, ένα βήμα πριν από την ισοφάριση και, όπως όλα δείχνουν, την κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες ημέρες με ενεργό τροπικό κυκλώνα.

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