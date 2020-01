Κοροναϊός: Δείτε σε πραγματικό χρόνο την εξάπλωσή του - Σε «καραντίνα» όλη η Κίνα

Το Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering κατασκεύασε και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακό χάρτη που απεικονίζει την παγκόσμια εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού που ξεκίνησε στη Wuhan της Κίνας τις προηγούμενες ημέρες.

Η καθηγήτρια Lauren Gardner, ήταν επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος.

Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν.

Η διάθεση των στοιχείων για download είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές, δήλωσε η Gardner.

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

Δείτε τον διαδικτυακό χάρτη σε ζωντανό χρόνο:

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί 1.372 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού σε ολόκληρη τη χώρα με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει στάσιμος, στους 41 έως τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα (12.00 ώρα Ελλάδας) σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο, μεταδίδει το CCTV.

GALLERY 01 Associated Press







Οι υγειονομικές αρχές της μητρόπολης έχουν επιβεβαιώσει ότι 5 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό, οι οποίοι σχετίζονται με την Ουχάν, την πόλη που εμφανίστηκε αρχικά ο ιός, ενώ υπάρχουν άλλα 122 ύποπτα κρούσματα.

Πολλά είναι τα κρούσματα που καταγράφηκαν στην Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τα οποία αποδίδονται τις τελευταίες ημέρες σε πρόσωπα που ταξίδεψαν από την Κίνα.

Δείτε ποιες χώρες έχει «προσβάλλει» ο κοροναϊός στην gallery:

GALLERY 01 Ουχάν, είναι το όνομα της πόλης που εμφανίστηκε αρχικά ο ιός nytimes.com







«Παγώνουν» τα ταξίδια στην Κίνα

Η Κίνα αναστέλλει όλες τις οργανωμένες εκδρομές, στο εσωτερικό και σε άλλες χώρες, από την 27η Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα (25/01) το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, καθώς η χώρα προσπαθεί να αποτρέψει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού.

Αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα, τα κινεζικά ταξιδιωτικά πρακτορεία δεν θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία ούτε να πουλάνε οργανωμένα ομαδικά ταξίδια, διευκρινίζει το CCTV.

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Η επιδημία του νέου κοροναϊού που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν στην κεντρική Κίνα έχει στοιχίσει -μέχρι στιγμής- τη ζωή σε 41 ανθρώπους και έχει προσβάλει πάνω από 1.300 σε όλο τον κόσμο.

Ο ιός έχει προκαλέσει συναγερμό διότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να αξιολογηθεί πόσο επικίνδυνος είναι και πόσο εύκολα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Έως τώρα γνωρίζουμε τα εξής:

Υπάρχουν 1.287 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 41 νεκροί στην Κίνα έως τις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Η Κίνα θα λάβει αυστηρότερα και πιο στοχευμένα μέτρα για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Το έως πρότινος άγνωστο στέλεχος του ιού εκτιμάται ότι εμφανίστηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς σε αγορά της Ουχάν όπου γίνεται παράνομο εμπόριο άγριων ζώων.

Η Ταϊλάνδη έχει αναφέρει πέντε κρούσματα, η Αυστραλία τέσσερα, η Σιγκαπούρη, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν και η Μαλαισία από τρία, οι ΗΠΑ δύο περιπτώσεις και το Νεπάλ ένα κρούσμα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ενώ η επιδημία αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Κίνα, δεν είναι ακόμα κρίση παγκόσμιας εμβέλειας για τη δημόσια υγεία.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, ο ιός μεταλλάσσεται και μπορεί να μεταδοθεί μέσω της ανθρώπινης επαφής.

Οι πλέον ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και όσοι αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα υγείας.

Τρεις ερευνητικές ομάδες έχουν αρχίσει να εργάζονται για την ανάπτυξη πιθανών εμβολίων, σύμφωνα με τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημικής Ετοιμότητας.

Οι επιστήμονες ελπίζουν οι δοκιμές για τα πρώτα πιθανά εμβόλια να γίνουν σε τρεις μήνες.

Στην Ουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων κατοίκων, ισχύουν πολύ αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις, καθώς έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και οι εξερχόμενες πτήσεις.

Οι κινεζικές αρχές συμβουλεύουν τον κόσμο να αποφεύγει τον συνωστισμό ενώ δρομολόγια σε κάποια μέσα μεταφοράς έχουν ανασταλεί και σε πάνω από 10 πόλεις στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, όπου βρίσκεται η Ουχάν.

Το Πεκίνο απαγόρευσε την πρόσβαση των τουριστών στην Απαγορευμένη Πόλη και ακύρωσε μεγάλες συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Κλειστό είναι και τμήμα του Σινικού Τείχους.

Το θεματικό πάρκο Shanghai Disney Resort της Walt Disney είναι από σήμερα κλειστό.

Το Χονγκ Κονγκ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παρατείνει τις διακοπές για τα σχολεία έως τις 17 Φεβρουαρίου. Η μητρόπολη ακύρωσε τους επίσημους εορτασμούς για το νέο κινεζικό έτος και τις επίσημες επισκέψεις στην ηπειρωτική Κίνα.

Η κινεζική πόλη Χάικου, πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Χαϊνάν, προχωρά σε ιατρική παρακολούθηση για 14 ημέρες των τουριστών από τη Χουμπέι. Η πόλη Σάνγια στην ίδια επαρχία έχει κλείσει όλα τα τουριστικά αξιοθέατα.

Αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο έχουν εντείνει τους ελέγχους.

Οι μετοχές και οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν χθες σημαντική πτώση καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στα λεγόμενα ‘ασφαλή καταφύγια’ εν μέσω ανησυχιών ότι ο νέος ιός θα περιορίσει τα ταξίδια και θα πλήξει τη ζήτηση.

GALLERY 01 Associated Press





Σε ποιες χώρες έχουν εντοπιστεί κρούσματα

Στην Γαλλία έχουν εντοπιστεί τρία κρούσματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Οι τρεις νοσούντες είχαν επισκεφτεί την Κίνα και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Μπορντό και του Παρισιού, σε κλινική απομόνωση.

Οι μαλαισιανές αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι εντόπισαν τρία κρούσματα του κινεζικού ιού, τα πρώτα στην νοτιοανατολική ασιατική χώρα. Πρόκειται για μια 65χρονη γυναίκα, τη σύζυγο του άνδρα που βρέθηκε θετικός στον ιό στη Σιγκαπούρη, και τους δύο εγγονούς τους, 11 και 12 ετών, δήλωσε ο Ντζολκεφλάι. Ο υπουργός Υγείας Ντζολκεφλάι Αχμάντ δήλωσε πως τα τρία άτομα είναι υπήκοοι Κίνας και σχετίζονται με τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε θετικός στον νέο κοροναϊό από τις υγειονομικές αρχές της Σιγκαπούρης.

Ένα κρούσμα έχει εντοπιστεί και στην Αυστραλία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Αρχών. Ο ασθενής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε ένα προάστιο της Μελβούρνης. Ο Κινέζος υπήκοος, κοντά 50 χρονών, αφίχθη από την Κίνα στις 19 Ιανουαρίου με μια πτήση από την πόλη Κουανγκτσόου, δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας της Πολιτείας, Τζένι Μικάκος.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Αερομαχία - θρίλερ στο Αιγαίο: Έλληνας πιλότος εγκλώβισε Τούρκο