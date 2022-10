Μπάκιγχαμ: Ο θείος του Καρόλου κατηγορείται για παιδική κακοποίηση

Photo by Anwar Hussein/WireImage

Ένα σκάνδαλο από παρελθόν έρχεται να προκαλέσει νέο «σεισμό» στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ – Ο θείος του βασιλιά Καρόλου, λόρδος Λούις Μαουντμπάτεν, κατηγορείται ότι κακοποίησε ένα αγόρι τη δεκαετία του 1970 σε ορφανοτροφείο

Καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του Λόρδου Μαουντμπάτεν, αλλά και στα χρόνια μετά το θάνατό του από επίθεση του IRA στις 27 Αυγούστου 1979, κυκλοφορούσαν φήμες γύρω από τις εξωσυζυγικές του υποθέσεις.

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στα βρετανικά ΜΜΕ, ένας πολίτης, 43 χρόνια μετά τη δολοφονία του λόρδου Μαουντμπάτεν καταγγέλλει ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά τη δεκαετία του 1970 σε ορφανοτροφείο.

Το δημοσίευμα της Sun.

«Ο Άρθουρ Σμιθ μετά από πολλά χρόνια αποφάσισε να βγει δημόσια και να μιλήσει για την κακοποίηση του. Ο άνδρας ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε 2 φορές από τον Λόρδο όταν ήταν 11 ετών», αναφέρει ο δικηγόρος τους.

Ο λόρδος με την βασίλισσα Ελισάβετ. Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Ο Σμιθ ήταν τρόφιμος του ορφανοτροφείου Kincora στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας το οποίο έκλεισε – τον Οκτώβριο του 1980 - μετά από δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ο λόρδος Μαουντμπάτεν

Ο λόρδος Μαουντμπάτεν ήταν θείος του Φιλίππου, Δούκα του Εδιμβούργου, καθώς αδελφή του ήταν η Πριγκίπισσα Αλίκη, μητέρα του Φιλίππου.

Παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 1922 στο Σαιντ Μάργκαρετ του Ουέστμινστερ με την Εντουίνα Άσλεϊ, η οποία είχε μεγάλη περιουσία και απέκτησαν δύο κόρες, την Πατρίσια και την Πάμελα.

Ο λόρδος Μαουντμπάτεν ήταν ανηψιό του πρίγκιπα Φίλιππο. Photo by Douglas Miller/Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Διετέλεσε ανώτατος αξιωματικός του Βρετανικού Βασιλικού ναυτικού. Έφτασε μέχρι τον βαθμό 5 αστέρων του Αρχιναυάρχου (Admiral of the Fleet), διατέλεσε Πρώτος Λόρδος της Θάλασσας (First sea lord), Αρχηγός του Βρετανικού Επιτελείου Στρατού και για έναν χρόνο Γενικός Κυβερνήτης της Ινδίας. Ήταν θείος και μέντορας του σημερινού Βασιλιά Καρόλου Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο λόρδος Μαουντμπάττεν δολοφονήθηκε από τον ΙΡΑ στις ακτές της Ιρλανδίας, ενώ ψάρευε στο σκάφος του μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Από την τρομοκρατική επίθεση σκοτώθηκαν επίσης δύο ανήλικα αγόρια (ο εγγονός του με έναν φίλο του) και η συμπεθέρα του. Την κηδεία του παρακολούθησε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.

Ο φάκελος του FBI

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγελίες τέτοιοι είδους βλέπουν το φώς της δημοσιότητας για τον λόρδο Μαουντμπάτεν. Το 2019 ένας φάκελος του FBI απεκάλυπτε συγκλονιστικές πληροφορίες για τον γαλαζοαίματο, ο οποίος ήταν μέντορας του πρίγκιπα Καρόλου.

Τα 75χρονα αρχεία περιγράφουν τον Λούις Μαουντμπάτεν, τον 1ο Κόμη της Βιρμανίας και τη σύζυγό του Εντουίνα, ως «άτομα με πολύ χαμηλή ηθική» και περιέχουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο Λόρδος Μαουντμπάτεν ήταν παιδεραστής με «διαστροφή για νεαρά αγόρια».

Αμερικανοί αξιωματικοί πληροφοριών ξεκίνησαν να συντάσσουν το φάκελο το 1944 αφού ο Λόρδος Μαουντμπάτεν ανακηρύχθηκε ανώτατος συμμαχικός διοικητής της Νοτιοανατολικής Ασίας.

