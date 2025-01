Ανακαλύφθηκε το μυστηριώδες ηφαίστειο που «πάγωσε» τη Γη πριν από 200 χρόνια

Το 1831, ένα τεράστιο ηφαίστειο εξερράγη τόσο σφοδρά που έψυξε το κλίμα της Γης. Μια ομάδα ερευνητών βοήθησε να λυθεί το μυστήριο μιας ηφαιστειακής έκρηξης που προκάλεσε λιμούς και καταστροφή των καλλιεργειών σε όλο τον κόσμο, σχεδόν πριν από 200 χρόνια.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του St Andrews λένε ότι ανακάλυψαν το ακριβές ηφαίστειο που εξερράγη το 1831, οδηγώντας σε παγκόσμια ψύξη περίπου 1C.

Η ομάδα ανακάλυψε ότι επρόκειτο για το ηφαίστειο Zavaritskii στο απομακρυσμένο, ακατοίκητο νησί Simushir, το οποίο είναι μέρος των νήσων Κουρίλ - ένα αμφισβητούμενο έδαφος μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας.

Το νησί που ελέγχεται επί του παρόντος από τη Ρωσία, λειτουργεί ως στρατηγικό στρατιωτικό φυλάκιο.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι Σοβιετικοί χρησιμοποίησαν το Simushir ως μυστική βάση πυρηνικών υποβρυχίων, ελλιμενίζοντας πλοία σε έναν πλημμυρισμένο ηφαιστειακό κρατήρα.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης ότι η έκρηξη συνέβη κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της άνοιξης ή του καλοκαιριού.

Οι επιστήμονες προηγουμένως δεν ήταν σίγουροι για το ποιο ηφαίστειο είχε εκραγεί και συζητήθηκε στην επιστημονική κοινότητα για πολλά χρόνια.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ωστόσο, η νέα έρευνα, με επικεφαλής τον Δρ Γουίλ Δρ Χάτσισον από το School of Earth and Environmental Sciences, αποκαλύπτει πώς η ομάδα ανέλυσε τα αρχεία του πυρήνα του πάγου από την εκδήλωση, εντοπίζοντας την τέλεια αντιστοιχία των αναφορών τέφρας.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, επέτρεψε στους επιστήμονες να χρονολογήσουν και να ταιριάξουν με ακρίβεια τις αποθέσεις του πυρήνα πάγου με το ηφαίστειο Zavaritskii.

Η πρόσφατη εργασία, είπε η ομάδα, υπογραμμίζει επίσης πώς τα νησιά Κουρίλ είναι ελάχιστα μελετημένα, αλλά είναι εξαιρετικά ηφαιστειακά.