Οι ΗΠΑ επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν - Στο στόχαστρο άτομα και οντότητες

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τετάρτη νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις στρέφονται κατά έξι ατόμων και 12 οντοτήτων από το Ιράν και την Κίνα, που κατηγορούνται για υποστήριξη του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, βοηθώντας στην εγχώρια παραγωγή κρίσιμων υλικών.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν αποτελεί «απαράδεκτη απειλή» για τις ΗΠΑ και την περιφερειακή σταθερότητα.

Υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να ανατρέψουν αυτά τα σχέδια και να τιμωρήσουν όσους υποστηρίζουν τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Αναλυτικότερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει πως προσθέτει έξι άτομα και 12 οντότητες στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που έχουν εμπλακεί σε προσπάθειες να βοηθήσουν το ιρανικό καθεστώς να προμηθευτεί από το εσωτερικό της χώρας κρίσιμα υλικά που απαιτούνται για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις υποστηρίζουν διάφορες υποοργανώσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) που εποπτεύουν τις προσπάθειες για την εγχώρια ανάπτυξη υλικών από ανθρακονήματα που απαιτούνται για την κατασκευή διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η σημερινή ενέργεια λαμβάνεται σε εφαρμογή του Εθνικού Προεδρικού Μνημονίου για την Ασφάλεια-2, το οποίο ορίζει ότι πρέπει να απαγορευθεί στο Ιράν η απόκτηση διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων και ότι πρέπει να διαταραχθεί, να αποδυναμωθεί ή να στερηθεί η πρόσβαση του IRGC και των υποκατάστατων του στους πόρους που στηρίζουν τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητές τους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αναπτύξει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η αδιάκοπη και ανεύθυνη επιδίωξη του ιρανικού καθεστώτος να αποκτήσει προηγμένες δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του να εγχωριοποιήσει την παραγωγική του ικανότητα, αποτελεί απαράδεκτη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σταθερότητα της περιοχής», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αποφασισμένες να διαταράξουν αυτά τα σχέδια και να λογοδοτήσουν όσοι διευκολύνουν τον στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό του Ιράν».

Η Οργάνωση Τζιχάντ για την Έρευνα και την Αυτάρκεια της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC (IRGC ASF RSSJO) και η Οργάνωση Τζιχάντ για την Έρευνα και την Αυτάρκεια του IRGC (IRGC RSSJO) είναι μεταξύ των υποοργανώσεων που βοηθούν στις προσπάθειες εγχώριας παραγωγής μέσω της προμήθειας ανθρακονημάτων και των προδρόμων τους, καθώς και της προμήθειας εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ανθρακονημάτων, σημειώνει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Στις 18 Ιουλίου 2017, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την IRGC ASF RSSJO και την IRGC RSSJO σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για συμμετοχή ή απόπειρα συμμετοχής σε δραστηριότητες ή συναλλαγές που έχουν συμβάλει ουσιαστικά ή ενέχουν κίνδυνο να συμβάλουν ουσιαστικά στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή των μέσων μεταφοράς τους. Η IRGC ASF RSSJO συμμετέχει στην έρευνα και τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, ενώ η IRGC RSSJO είναι υπεύθυνη για την έρευνα και την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.

Η σημερινή ενέργεια λήφθηκε σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή (E.O.) 13382, η οποία στοχεύει τους διακινητές όπλων μαζικής καταστροφής (WMD) και τα μέσα μεταφοράς τους.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΙΡΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η εταιρεία Advanced Fiber Development Company (AFDCO) με έδρα το Ιράν συμμετέχει σε μια προσπάθεια με την IRGC ASF RSSJO για την εγχώρια παραγωγή ορισμένων ινών άνθρακα που χρησιμοποιούνται στα στρατιωτικά προγράμματα του Ιράν. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η AFDCO έχει εργαστεί για την προμήθεια ινών άνθρακα στην IRGC RSSJO και στην IRGC ASF RSSJO, καθώς και για την προμήθεια άλλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών μηχανημάτων, για λογαριασμό της IRGC ASF RSSJO. Η AFDCO ελέγχεται από τον αναπληρωτή διευθυντή της IRGC ASF RSSJO, τον Ιρανό υπήκοο Mohammad Rezai (Rezai), ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AFDCO εκ μέρους της εταιρείας Kish Mechatronics Co, η οποία εδρεύει στο Ιράν και έχει χαρακτηριστεί από το OFAC.

Ο ιρανός υπήκοος Hamed Dehghan (Dehghan), ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από το OFAC, είναι αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της AFDCO ως εκπρόσωπος της Rayan Roshd Afzar Company, η οποία έχει χαρακτηριστεί από το OFAC. Η εταιρεία τεχνολογικής έρευνας με έδρα το Ιράν Sharif Hamrah Science and Technology Researchers (SHSTR) έχει χαρακτηριστεί ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της AFDCO, εκπροσωπούμενη από φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την ιρανική νομοθεσία.

Η AFDCO και ο Rezai έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για την παροχή ή απόπειρα παροχής χρηματοδοτικής, υλικής, τεχνολογικής ή άλλης υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς την IRGC ASF RSSJO. Η SHSTR έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για τη δράση της για λογαριασμό ή εξ ονόματος, άμεσα ή έμμεσα, της AFDCO.

Ο ιρανός υπήκοος Dehghan, διευθύνων σύμβουλος της AFDCO και της Pishtazan Kavosh Gostar Boshra LLC (PKGB) με έδρα το Ιράν, η οποία έχει χαρακτηριστεί από το OFAC, χρησιμοποιεί την PKGB και την AFDCO για να συντονίζει την προμήθεια ανθρακονημάτων, εξοπλισμού κατασκευής ανθρακονημάτων και εξαρτημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων σερβοκινητήρων και κινητήρων, για την IRGC ASF RSSJO. Η εταιρεία Sarmand Sazeh Sazan Soroush (Sarmand Sazeh) με έδρα το Ιράν, της οποίας ο Dehghan είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ήταν ο παραλήπτης αποστολών ανθρακονημάτων που εστάλησαν από την Κίνα στο Ιράν από την εταιρεία Shanghai Tanchain New Material Technology Co Ltd (Shanghai Tanchain) με έδρα την Κίνα. Από τις αρχές του 2024, η Shanghai Tanchain έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές απευθείας εξαγωγές ευαίσθητων προς διάδοση ειδών, όπως ανθρακονήματα προέλευσης Κίνας και άλλα πρόδρομα υλικά ανθρακονημάτων, προς την εταιρεία Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI) με έδρα το Ιράν, η οποία έχει χαρακτηριστεί από το OFAC, μεγάλες ποσότητες των οποίων προορίζονταν για το IRGC ASF.

Η PKGB και ο Dehghan επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για την παροχή ή απόπειρα παροχής χρηματοδοτικής, υλικής, τεχνολογικής ή άλλης υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς την IRGC ASF RSSJO. Η Sarmand Sazeh προσδιορίζεται σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για την παροχή ή απόπειρα παροχής χρηματοδοτικής, υλικής, τεχνολογικής ή άλλης υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς υποστήριξη του Dehghan. Η NSMI επανακαθορίζεται σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για την παροχή ή απόπειρα παροχής χρηματοδοτικής, υλικής, τεχνολογικής ή άλλης υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς υποστήριξη του IRGC ASF. Η Shanghai Tanchain προστίθεται στον κατάλογο σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για την παροχή ή απόπειρα παροχής χρηματοδοτικής, υλικής, τεχνολογικής ή άλλης υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς την NSMI.

Οι Κινέζοι υπήκοοι Qin Jinhua, Qin Dehui και Wang Chao είναι στελέχη της Shanghai Tanchain. Ο Qin Jinhua είναι ο πραγματικός δικαιούχος της Shanghai Tanchain και των θυγατρικών της. Ο Qin Dehui είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και εκτελεστικός διευθυντής της Shanghai Tanchain. Η Wang Chao είναι η σύζυγος του Qin Jinhua και είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τους πελάτες και την προμήθεια στην Shanghai Tanchain. Οι Qin Jinhua, Qin Dehui και Wang Chao έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 για το ότι ενήργησαν ή προσποιήθηκαν ότι ενήργησαν για λογαριασμό ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, της Shanghai Tanchain.

Η Wang Chao είναι διευθύντρια και 100% ιδιοκτήτρια της Super Sources Industrial Co Limited (Super Sources) με έδρα το Χονγκ Κονγκ και πλειοψηφική ιδιοκτήτρια της Reso Trading Shanghai Co Ltd (Reso Trading) με έδρα την Κίνα. Η Reso Trading έχει εξάγει ίνες αραμιδίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυραύλους σε οντότητες με έδρα το Ιράν που είναι συνδεδεμένες με το IRGC. Ο Κινέζος υπήκοος Wang Piao είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Reso Trading.

Η Super Sources και η Reso Trading έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 επειδή ανήκουν ή ελέγχονται από, ή ενεργούν ή προσποιούνται ότι ενεργούν για λογαριασμό ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, του Wang Chao. Ο Wang Piao έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 επειδή ενεργεί ή προσποιείται ότι ενεργεί για λογαριασμό ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, της Reso Trading.

Η Nantong Tanchen High Performance Materials Co Ltd (Nantong Tanchen) με έδρα στην ΛΔΚ και η Nantong Yihong New Materials Co Ltd (Nantong Yihong) με έδρα στην ΛΔΚ είναι θυγατρικές της Shanghai Tanchain. Οι Nantong Tanchen και Nantong Yihong προστίθενται στον κατάλογο σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382, επειδή ανήκουν ή ελέγχονται από την Shanghai Tanchain ή ενεργούν ή προσποιούνται ότι ενεργούν για λογαριασμό ή εκ μέρους της, άμεσα ή έμμεσα.

Ο διευθυντής της Shanghai Tanchain, Qin Jinhua, είναι ο κύριος μέτοχος της Shanghai Ninestex New Material Technology Co Ltd (Shanghai Ninestex) με έδρα την Κίνα. Η Shanghai Ninestex έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382, διότι ανήκει ή ελέγχεται από, ή ενεργεί ή προσποιείται ότι ενεργεί για λογαριασμό ή εξ ονόματος, άμεσα ή έμμεσα, του Qin Jinhua.

Η εταιρεία Qingdao Premier Technology Co Ltd (Qingdao Premier) με έδρα την Κίνα έχει αποστείλει πολλαπλές αποστολές υφασμάτων από ανθρακονήματα στο IRGC. Η Qingdao Premier έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13382 επειδή παρείχε ή προσπάθησε να παράσχει χρηματοδοτική, υλική, τεχνολογική ή άλλη υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες προς υποστήριξη του IRGC.

