Ο πιο διαβόητος φυγάς στις ΗΠΑ παραμένει 50 χρόνια άφαντος: 50.000 δολάρια η αμοιβή του

Άλυτο μυστήριο παραμένει στις ΗΠΑ, η απόδραση ενός καταδικασμένου δολοφόνου. Παρότι έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τη μέρα που το έσκασε από τη φυλακή, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τον εντοπίσει.

Μάλιστα, από το 2018 θεωρείται από τους πιο διαβόητους φυγάδες στις ΗΠΑ και η κυβέρνηση προσφέρει την αμοιβή των 50.000 δολαρίων σε αυτόν που θα δώσει πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στη σύλληψή του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr