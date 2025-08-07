Ο πιο διαβόητος φυγάς στις ΗΠΑ παραμένει 50 χρόνια άφαντος: 50.000 δολάρια η αμοιβή του
Ένας δολοφόνος στις ΗΠΑ κατάφερε να δραπετεύσει το 1973 από τη φυλακή και ακόμα τα ίχνη του αγνοούνται.
Άλυτο μυστήριο παραμένει στις ΗΠΑ, η απόδραση ενός καταδικασμένου δολοφόνου. Παρότι έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τη μέρα που το έσκασε από τη φυλακή, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τον εντοπίσει.
Μάλιστα, από το 2018 θεωρείται από τους πιο διαβόητους φυγάδες στις ΗΠΑ και η κυβέρνηση προσφέρει την αμοιβή των 50.000 δολαρίων σε αυτόν που θα δώσει πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στη σύλληψή του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
