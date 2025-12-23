Ο «σκληρός» Τζέι Ντι Βανς σε προπόνηση καταδρομέων - Φωτογραφίες

Έντονη προπόνηση μαζί με τους καταδρομείς του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού (SEALs) έκανε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τη Δευτέρα (22/12).

Η εξάσκηση 90 λεπτών περιελάμβανε τρέξιμο, αναρρίχηση σε σχοινί και άσκηση μεταφοράς κορμών, η οποία άφησε τον αντιπρόεδρο με την αίσθηση ότι «τον χτύπησε τρένο», όπως δήλωσε.

Vice President Vance trains with @USNavy Seals at Naval Amphibious Base Coronado ? pic.twitter.com/AClJaxCdo0 — Vice President JD Vance (@VP) December 23, 2025

Ο βετεράνος των Πεζοναυτών αναγνώρισε ότι οι SEALs τον φρόντισαν κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους στη Ναυτική Αμφίβια Βάση Coronado στην Καλιφόρνια και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μόλις τελείωσα 90 λεπτά προπόνησης με τους Navy SEALs», έγραψε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

«Μου φέρθηκαν με επιείκεια, αλλά ακόμα νιώθω σαν να με χτύπησε τρένο. Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους πολεμιστές μας που μας προστατεύουν και διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα σε όλο τον κόσμο!»

Οι SEALS είναι οι ελίτ ειδικές δυνάμεις του Ναυτικού. Στο Coronado οι SEALs πραγματοποιούν την περιβόητη σκληρή εκπαίδευση Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S), γνωστή για τη «Διαβολοβδομάδα», την οποία περνά μόνο το 20% των υποψηφίων.

