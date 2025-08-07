Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»
Ένας 7χρονος στις ΗΠΑ έφτιαξε ένα παιχνίδι με κάρτες, το οποίο κατάφερε να πουλήσει σε μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών με αποτέλεσμα να γίνει εκατομμυριούχος.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας έφηβος από το Σιάτλ των ΗΠΑ εφηύρε ένα παιχνίδι με κάρτες όταν ήταν μόλις 7 ετών και κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας το σε μια μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών.
Ο 15χρονος πλέον Alex Butler και οι γονείς του Leslie Pierson και Mark Butler, πούλησαν τον περασμένο μήνα, το αρχικό παιχνίδι με κάρτες Taco vs. Burrito στην εταιρεία PlayMonster με έδρα το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με το Seattle Times.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του
16:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Καβάλα: Τελευταίο μπάνιο για 84χρονο
16:23 ∙ ME TO N & ME TO Σ