Ουκρανία: Έξι νεκροί από πλήγματα σε τρεις περιοχές – Βομβαρδισμοί σε διυλιστήρια στη Ρωσία

Χωρίς τέλος οι πολύνεκρες μάχες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Newsbomb

Ουκρανία: Έξι νεκροί από πλήγματα σε τρεις περιοχές – Βομβαρδισμοί σε διυλιστήρια στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν την Κυριακή σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, ενώ δύο διυλιστήρια πετρελαίου βομβαρδίστηκαν από τους Ουκρανούς στη Ρωσία, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Τρεις κολυμβητές έχασαν επίσης τη ζωή τους στην Οδησσό στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς πυροδότησαν νάρκη η οποία εξερράγη ενώ αυτοί κολυμπούσαν σε απαγορευμένη περιοχή.

Η ένταση των μαχών δεν μειώθηκε παρά την ανακοίνωση της συνάντησης κορυφής την Παρασκευή στην Αλάσκα μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η Ρωσία δεν έκανε ούτε ένα συγκεκριμένο βήμα προς την ειρήνη, ούτε ένα βήμα, στη γη ή στον αέρα, που θα μπορούσε να έχει σώσει ζωές», δήλωσε ο Ζελένσκι στο παραδοσιακό βραδινό μήνυμά του.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυρά πυροβολικού στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και στις νότιες περιφέρειες της Ζαπορίζια και της Χερσώνας , δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ρωσικός στρατός εστιάζει σε αυτά τα μέρη του ουκρανικού εδάφους, όπου έχει αυξήσει την προώθησή του τους τελευταίους μήνες απέναντι σε λιγότερο καλά εξοπλισμένους αντιπάλους.

Μια ρωσική βόμβα ολίσθησης που έπληξε επίσης τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της Ζαπορίζια, ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο μέρος, σε άλλη αεροπορική επιδρομή το απόγευμα, προκάλεσε τον τραυματισμό 19 ανθρώπων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Ρωσία επιτέθηκε στη Ζαπορίζια με έξυπνες βόμβες, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές, έναν σταθμό λεωφορείων και μια κλινική, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Φωτογραφίες από το σημείο, τις οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, δείχνουν διασώστες με εκπαιδευμένα σκυλιά να ανασύρουν τραυματίες, καλυμμένους με αίμα και σκόνη, από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου.

Βομβαρδισμοί σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία

Οι Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της δυτικής Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της, ο Ρομάν Μπουσαργκίν, ανέφερε ότι «μια από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπέστη ζημιές» και ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Ένα άλλο διυλιστήριο υπέστη ζημιές στην Ουχτά, μια απομονωμένη περιοχή της βορειοδυτικής Ρωσίας, στη Δημοκρατία των Κόμι, περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, δήλωσε πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών στο AFP.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι μια επιδρομή με drones έγινε στην περιοχή, αλλά δεν ανέφεραν το διυλιστήριο.

Το Κίεβο προσπαθεί να εμποδίσει τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, πραγματοποιώντας επιθέσεις στις ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια γυναίκα σκοτώθηκε στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, που αποτελεί συχνά στόχο ουκρανικών πυρών, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι ανακατάλαβε από τους Ρώσους το χωριό Μπεζσαλίβκα, στη βόρεια περιφέρεια Σούμι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έξι νεκροί από πλήγματα σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – Βομβαρδισμοί σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Νετανιάχου - Τραμπ για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

00:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μεταφέρει τα πορτρέτα του Ομπάμα και του Μπους από μια περίοπτη θέση σε αφανή

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποίησε το Ισραήλ για τον κίνδυνο επέκτασης της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη - Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση με τρεις τραυματίες στον Πισσώνα - Ένας σε κρίσιμη κατάσταση

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Νεάπολη Αγρινίου: Κάηκαν 30 στρέμματα - Ζημιές σε θερμοκήπια

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Βανς: Εργαζόμαστε για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι στην Αλάσκα - Ρωσία εναντίον Ευρώπης

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ναυαγοσώστης έσωσε δυο γυναίκες στα Αραχωβίτικα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί ότι ορισμένοι επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνάντηση στην Αλάσκα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό με πυροβολισμούς μπροστά από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η ζέστη προκαλεί περισσότερα τροχαία ατυχήματα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κοζάνη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COSMOTE TELEKOM: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο σε κίνδυνο ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου που απογειώθηκε από την Ελλάδα - Καπνός στην καμπίνα

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε στη γενέτειρά του ο Πολωνός καθηγητής - «Nα περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή», λέει ο αδερφός του

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός

16:20LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Διακοπές στην Αλόννησο με τον νέο της σύντροφο - Φωτογραφίες

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

22:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 23.500.000 ευρώ

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

10:36LIFESTYLE

Τι απέγινε το ταλέντο του Μιχάλη Χατζηγιάννη;

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

15:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με ορούς και επιδέσμους η Σαμπρίνα - Τι συνέβη

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο σε κίνδυνο ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ