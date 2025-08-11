«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

Το πτώμα της νεαρής γυναίκας βρέθηκε στο ποτάμι το 1885 - Από τότε μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι έμαθαν πώς να σώζουν ζωές

Newsbomb

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ταυτότητα μίας γυναίκας που βρέθηκε στον Σηκουάνα πριν από 140 χρόνια παραμένει άλυτο μυστήριο, όμως η συνεισφορά της στην ιατρική και στην ανθρωπότητα έμελλε να να είναι καταλυτική, σώζοντας εκατομμύρια ζωές.

Το 1885, στο Παρίσι ένα πτώμα μιας νεαρής γυναίκας, βρέθηκε να επιπλέει στον ποταμό, αλλά κάτι στο πτώμα τράβηξε την προσοχή των δυνάμεων ασφαλείας και, κυρίως, των ιατροδικαστών του νεκροτομείου: δεν έφερε σημάδια βίας, κάτι αρκετά συνηθισμένο σε πτώματα που εμφανίζονταν στο νερό.

Μέρες αργότερα κανείς δεν την αναζήτησε. Όμως η έκφρασή της τράβηξε την προσοχή των επιστημόνων του νεκροτομείου. Όπως λέει η ιστορία, το πρόσωπό της είχε μια ειρηνική έκφραση και ένα είδος χαμόγελου πάνω του. Ένα μισοχαμόγελο που οδήγησε τον συγγραφέα Αλμπέρ Καμύ, ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1957, να την περιγράψει ως "πνιγμένη Μόνα Λίζα".

Ένας από αυτούς τους επιστήμονες αποφάσισε ότι αυτό το πρόσωπο ήταν άξιο για μια μάσκα θανάτου, μία μάσκα από γύψο.

Η μάσκα αντιγράφηκε και άρχισε να διατίθεται στο εμπόριο. Γρήγορα έγινε αντικείμενο διακόσμησης στα σαλόνια των παριζιάνικων σπιτιών. Η τάση εξήχθη γρήγορα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η "ξένη του Σηκουάνα" έγινε ακόμη πιο δημοφιλής και έγινε ένα φιλόδοξο look για τα νεαρά κορίτσια. Έγινε σύμβολο ομορφιάς και ερωτισμού της εποχής της.

Δεν ήταν μόνο ο Καμύ που γοητεύτηκε από την ιστορία της. Ο Αυστριακός συγγραφέας Rainer Maria Rilke την ανέφερε σε ένα από τα έργα του, τα Τετράδια της Malte Laurids Bridge. Για εκείνη έγραψε και ο Γερμανός συγγραφέας Ράινχολντ Κόνραντ Μούσλερ, ο οποίος την έκανε πρωταγωνίστρια στο μυθιστόρημα Die Unbekannte. Η ιστορία της μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1936. Και το 1968, ο Gabriel García Márquez δημοσίευσε το βιβλίο El ahogado más hermoso del mundo, το οποίο ενδεχομένως θυμίζει την ιστορία της " "The Unknown".

Ωστόσο, η πιο επαναστατική συνεισφορά της "άγνωστης του Σηκουάνα" ήταν στην ιατρική επιστήμη

Ο Asmund Laerdal ήταν Νορβηγός και εργαζόταν στη βιομηχανία παιχνιδιών. Κατασκεύαζε κυρίως πλαστικά αυτοκίνητα και κούκλες. Οι γνώσεις του στη βιομηχανία παιχνιδιών συνδυάστηκαν με μια τραυματική οικογενειακή εμπειρία: ο Laerdal είχε σώσει τον γιο του από πνιγμό κάνοντας μασάζ και χτυπώντας το στήθος του. Για όλα αυτά, έλαβε μια άνευ προηγουμένου ανάθεση. Έπρεπε να σχεδιάσει μια πλαστική κούκλα για να διδάξει τη νέα τεχνική καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που είχε αρχίσει να διαδίδεται στον ιατρικό κόσμο.

Ο Laerdal δεν δίστασε: οι κούκλες αυτές, στις οποίες οι φοιτητές θα εφάρμοζαν μασάζ στο στήθος και αναζωογόνηση στόμα με στόμα, θα κατασκευάζονταν με το πρόσωπο της "Άγνωστης του Σηκουάνα".

Το 1960, η εταιρεία έβγαλε στην αγορά την Resusci Anne, την κούκλα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR). Μέχρι σήμερα, το δημιούργημα του Laerdal εκτιμάται ότι έχει εκπαιδεύσει 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Λόγω της επιτυχίας του, το εργοστάσιο, το οποίο ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στη βιομηχανία παιχνιδιών, έκανε πλήρη στροφή και μετατράπηκε σε βιομηχανία αφιερωμένη στην κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με το αν η ιστορία της "άγνωστης του Σηκουάνα" ήταν αληθινή ή όχι.
Στο μυστήριο της ταυτότητας του πτώματος του τέλους του 19ου αιώνα προστίθενται και εκείνες οι φωνές που δυσπιστούν στην ιστορία της. Φωνές που δεν πιστεύουν ότι το χαμόγελο της άγνωστης σορού έγινε πρώτα αντικείμενο ομορφιάς σε χιλιάδες ευρωπαϊκά σπίτια και στη συνέχεια το πρόσωπο ενός αντικειμένου που έσωσε εκατομμύρια ζωές από το 1960 μέχρι σήμερα.

Μέσω της εφαρμογής της τεχνητής αναπνοής στόμα με στόμα στην τεχνική της τεχνητής αναπνοής, η "Jane Doe του Σηκουάνα" απέκτησε ένα νέο παρατσούκλι: "Η πιο φιλημένη γυναίκα στην ιστορία".

Η ιστορία της ζωής της ήταν εντελώς άγνωστη. Αυτό που συνέβη μετά τον θάνατό της είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46LIFESTYLE

Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη αναστάτωση για 6χρονο που χάθηκε - Τον βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

13:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ήρωες-ναυαγοσώστες έσωσαν μητέρα με τον 7χρονο γιο της από πνιγμό - Έπεσαν σε ορμητικό ποτάμι

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης της πείνας στη Γάζα: Μαύρη αγορά, λεηλασίες και συμμορίες απελπισμένων - Ρύζι και αλεύρι... από χρυσάφι

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 46% των Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

12:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Θεομηνία στις ΗΠΑ: «Βούλιαξαν» οι μεσοδυτικές πολιτείες από τις καταρρακτώδεις βροχές - Μπλακ άουτ και χάος στις μεταφορές

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

12:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θερινό Άνεσις: «Φτηνά τσιγάρα» τον Δεκαπενταύγουστο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

«Κάνε ότι δουλεύεις»: Νεαροί άνεργοι προσποιούνται ότι εργάζονται και πληρώνουν για να το κάνουν

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κατσίκα πίνει… μοχίτο σε παραλία της Κρήτης και γίνεται viral

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τομ Χόλαντ: «Είναι διαφορετικό να φοράω το κοστούμι του Spider-Man αυτή τη φορά»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος - Ασφαλής απομάκρυνση 168 επιβατών

12:20ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κωνσταντέλλος: Προσχηματική και πρόχειρη η διαβούλευση για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης της πείνας στη Γάζα: Μαύρη αγορά, λεηλασίες και συμμορίες απελπισμένων - Ρύζι και αλεύρι... από χρυσάφι

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Τουρκία «έκοψε» 165 εκατ. κυβικά νερού στον Έβρο – Το φράγμα της λίμνης Gala Gölü και η αδράνεια της Ελλάδας

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

05:14WHAT THE FACT

Τι να κάνετε αν σας πλησιάσει σφήκα - Το συχνότερο λάθος

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού πλοίου με σκάφος ακτοφυλακής που καταδίωκε Φιλιππινέζους - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ