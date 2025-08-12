Το μυστικό για να πατήσεις τα 100: Οι συνήθειες των αιωνόβιων στις «Μπλε Ζώνες»

Οι λεγόμενες «Μπλε Ζώνες», είναι οι περιοχές του κόσμου, που φιλοξενούν τους πιο υγιείς και γηραιότερους ανθρώπους. Καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά χρόνιων ασθενειών και οι κάτοικοι είναι περισσότερο από 10 φορές πιο πιθανό να ζήσουν μέχρι τα 100.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν γοητευτεί από το τι κάνει τους πληθυσμούς των Μπλε Ζωνών τόσο χαρούμενους, κινητικούς και απαλλαγμένους από χρόνιες ασθένειες.

Μια δημοφιλής σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix εξερεύνησε πέντε τέτοιες ζώνες το 2023.

Με τίτλο Live to 100: Secrets of the Blue Zones, η σειρά είδε τον εμπειρογνώμονα μακροζωίας Dan Buettner να εξερευνά τις συνήθειες του τρόπου ζωής των ντόπιων στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, τη Σαρδηνία της Ιταλίας, τη Νικόγια της Κόστα Ρίκα, την Ικαρία στην Ελλάδα και τη Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Αν και γεωγραφικά ανόμοιοι, ο κ. Buettner διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές ακολούθησαν τις ίδιες εννέα απλές συνήθειες - που ονομάστηκαν Power 9.

Συμπεριλαμβανομένης της τακτικής άσκησης, της διαλείπουσας νηστείας και της εστίασης στην οικογενειακή ζωή, αυτές οι πρακτικές τρόπου ζωής βοήθησαν τους κατοίκους να ζήσουν περισσότερο, πιο ευτυχισμένες ζωές, κατέληξε το ντοκιμαντέρ.

Και μια πρωτοποριακή νέα μελέτη από ερευνητές στη Σουηδία αποκάλυψε μια περαιτέρω «υπεράνθρωπη» ικανότητα που όλοι οι άνθρωποι που ζουν μέχρι τα 100 φαίνεται να μοιράζονται.

Οι αιωνόβιοι έχουν την αξιοσημείωτη ικανότητα να αποφεύγουν σοβαρές ασθένειες - ή να τις συσσωρεύουν πιο αργά - διαπίστωσαν οι επιστήμονες, παρά το γεγονός ότι ζουν πολύ περισσότερο από τους συνομηλίκους τους.

Τα ευρήματα αμφισβητούν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έρχεται αναπόφευκτα με περισσότερα χρόνια κακής υγείας.

Λοιπόν, ποια είναι τα μυστικά της ζωής μέχρι τα 100 ... και πώς μπορείτε να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής σας;

Δίαιτα

Ένας σημαντικός παράγοντας μακροζωίας στις μπλε ζώνες είναι η διατροφή. Οι κάτοικοι τείνουν να προτιμούν τα φυτικά τρόφιμα και τρώνε κρέας μόνο πέντε φορές το μήνα, λέει ο Buettner.

Αντ 'αυτού, οι δίαιτες στην Μπλε Ζώνη τείνουν να είναι πλούσιες σε λαχανικά, όσπρια - όπως φασόλια, μπιζέλια και φακές, δημητριακά ολικής αλέσεως και ξηρούς καρπούς.

Η Σαρδηνία, μία από τις πέντε βασικές «Μπλε Ζώνες», σπάει ένα βασικό στερεότυπο γήρανσης έχοντας ίσο αριθμό αιωνόβιων ανδρών και γυναικών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις παγκόσμιες τάσεις όπου υπάρχουν πέντε γυναίκες αιωνόβιες για κάθε έναν άνδρα αιωνόβιο.

Η διατροφή της Σαρδηνίας αποτελείται γενικά από υγιεινά δημητριακά ολικής αλέσεως, φασόλια, λαχανικά κήπου, φρούτα και ελαιόλαδα, αλλά οι ντόπιοι ενσωματώνουν επίσης «άγρια χόρτα» στη διατροφή τους.

Αυτό το μάλλον μοναδικό φυτό είναι γνωστό ως αμάρανθος - και είναι μια μεγάλη πηγή ασβεστίου, μαγνησίου και καλίου, καθώς και βιταμίνης Κ, όλα απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών και τη λειτουργία των μυών.

Στο Seulo, μια μικρή πόλη στο κέντρο της Σαρδηνίας, με πληθυσμό μικρότερο από 1.000 κατοίκους, έχει προστεθεί άλλο ένα συστατικό που μπορεί να είναι το κλειδί για τη μακροζωία τους. Φύτεψαν 400 καρυδιές σε δημόσιους χώρους, επειδή δεν μπορούσαν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε ζωικές πρωτεΐνες.

Γενική άποψη του Romazzino της Σαρδηνίας ASSOCIATED PRESS

Τα ωμέγα-3 και τα αντιοξειδωτικά στα καρύδια βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης και στη μείωση της φλεγμονής για να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, ενώ η βιταμίνη Ε και οι πολυφαινόλες τους υποστηρίζουν τη γνωστική λειτουργία και μπορούν να προστατεύσουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Είναι επίσης γνωστό ότι υποστηρίζουν ευεργετικά βακτήρια του εντέρου, τα οποία συνδέονται με βελτιωμένη ανοσία και μειωμένη φλεγμονή.

Η χαμηλή κατανάλωση κρέατος παίζει επίσης ρόλο στη μακροζωία των κατοίκων της Μπλε Ζώνης.

Μελέτες έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η τακτική κατανάλωση κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και ορισμένων καρκίνων, ιδιαίτερα καρκίνου του παχέος εντέρου.

Το πολύ αλάτι, από την άλλη πλευρά, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Νηστεία

Και δεν είναι μόνο μια υγιεινή διατροφή. Πολλοί στις περιοχές της Μπλε Ζώνης τηρούν τον κανόνα του 80%, σύμφωνα με τον οποίο σταματούν να τρώνε όταν είναι 80% πλήρεις.

Αυτό αποτρέπει την υπερκατανάλωση τροφής και, με τη σειρά του, την παχυσαρκία.

Μελέτες στην Οκινάουα της Ιαπωνίας δείχνουν ότι πριν από τη δεκαετία του 1960, οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν έλλειμμα θερμίδων - τρώγοντας λιγότερες θερμίδες από ό, τι χρειάζονταν - κάτι που οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην εντυπωσιακή μακροζωία τους.

Οι κάτοικοι της Οκινάουα τείνουν επίσης να ακολουθούν τον κανόνα του 80%, τον οποίο αποκαλούν «hara hachi bu».

Η μέση ημερήσια πρόσληψη είναι μόνο περίπου 1.900 θερμίδες.

Παραλία του πάρκου Chatan στην πόλη Chatan, δυτικά της Οκινάουα, στη νότια Ιαπωνία AP/Hiro Komae

Οι κάτοικοι της Μπλε Ζώνης τείνουν επίσης να τρώνε το μικρότερο γεύμα τους αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ και στη συνέχεια να νηστεύουν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Άσκηση

Στη Σαρδηνία, μια κυρίως χορτοφαγική διατροφή, παράλληλα με την καθημερινή σωματική δραστηριότητα, έχει οδηγήσει στην περιοχή να έχει την υψηλότερη συγκέντρωση αιωνόβιων ανδρών στον κόσμο.

Οι κτηνοτρόφοι προβάτων στην περιοχή, οι οποίοι τείνουν να περπατούν τουλάχιστον πέντε μίλια την ημέρα, καθώς και οι άνδρες με κόρες, ζουν ακόμη περισσότερο από τους περισσότερους.

Η Loma Linda, στην Καλιφόρνια, επιλέχθηκε για τη σειρά ντοκιμαντέρ Live to 100 επειδή φιλοξενεί την υψηλότερη συγκέντρωση Επτά Ημερών Αντβεντιστών - μια κοινότητα που ζει 10 χρόνια περισσότερο από τους ομολόγους τους στη Βόρεια Αμερική.

Η πόλη υιοθετήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τους επικεντρωμένους στην υγεία που ιδρύθηκαν από την ευαγγελική χριστιανική αίρεση, αφού αγόρασαν ακίνητα στην περιοχή.

Και οι αυστηρές οδηγίες τους σχετικά με το φαγητό, την άσκηση και την ανάπαυση έχουν περάσει - με τους κατοίκους να κερδίζουν φήμη σήμερα για τα υψηλά επίπεδα άσκησής τους, συμπεριλαμβανομένου του γρήγορου περπατήματος και του γυμναστηρίου.

Επίσης οι ηλικιωμένοι στις Μπλε Ζώνες δεν ασκούν υπερβολική πίεση στον εαυτό τους.

Παραμένουν δραστήριοι με άλλους τρόπους, όπως η φροντίδα του κήπου τους, οι βόλτες ή οι δουλειές.

Οικογένεια

Η εστίαση στην οικογένεια και τις σχέσεις, καθώς και η ύπαρξη ενός ισχυρού κοινωνικού κύκλου που εκτιμά την υγιεινή ζωή, είναι ένα κρίσιμο μέρος της ζωής μέχρι τα 100, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί είναι βαθιά ενσωματωμένοι στον πολιτισμό τόσο στην Ιταλία, όσο και στην Ελλάδα. Τα νοικοκυριά πολλών γενεών είναι κοινά, όπως και η διαβίωση κοντά στα μέλη της οικογένειας.

Οι άνθρωποι στις μπλε ζώνες βάζουν επίσης πρώτα τους αγαπημένους τους, έχουν κάποιο είδος συστήματος πεποιθήσεων και σχηματίζουν κοινωνικούς κύκλους που υποστηρίζουν τα υγιή πρότυπα συμπεριφοράς τους.

Ο Buettner βεβαιώνει ότι η διατήρηση υγιών σχέσεων με την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους της πίστης μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα νοικοκυριά πολλών γενεών όπου οι παππούδες φροντίζουν τα εγγόνια τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο.

Και άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η διατήρηση των κοινωνικών συνδέσεων γενικότερα στα μέσα έως τα τέλη της ζωής μπορεί να μειώσει την πιθανότητα νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η άνοια κατά 50%.

Σκοπός

Έχοντας έναν σκοπό στη ζωή, ή έναν λόγο για να σηκωθείτε το πρωί, μπορεί να αξίζει έως και επτά χρόνια επιπλέον προσδόκιμου ζωής, ισχυρίζεται ο Buettner.

Στην Οκινάουα, αυτό είναι γνωστό ως «ikigai» - αναφερόμενο στην εύρεση μιας αίσθησης χαράς στις δραστηριότητες κάποιου - ενώ στη Νικόγια, οι κάτοικοι αναφέρονται σε αυτό ως «plan de vida».

Ένα αγόρι περπατά στους δρόμους της Κόστα Ρίκα κοντά στην Vista Hermosa, Κολομβία AP/Fernando Vergara

Και τα δύο μεταφράζονται χονδρικά στο ίδιο πράγμα, λέει ο κ. Buettner - ένας λόγος για να ξυπνήσετε το πρωί.

Έχοντας αυτόν τον σκοπό ζωής συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου, πιθανώς μέσω της ψυχολογικής ευημερίας.

Οι χαλαρωτικές ρουτίνες των Blue Zoners βοηθούν επίσης στην καταπολέμηση κάθε στρες, το οποίο είναι γνωστό ότι προκαλεί χρόνια φλεγμονή και συνδέεται με κάθε σημαντική ασθένεια που σχετίζεται με την ηλικία.

Οι Αντβεντιστές των Επτά Ημερών στην Καλιφόρνια προσεύχονται, ενώ άλλες ομάδες μπλε ζώνης σε όλο τον κόσμο παίρνουν έναν υπνάκο.

Οι κάτοικοι της Σαρδηνίας συμμετέχουν σε μια ευτυχισμένη ώρα, όπου συγκεντρώνονται με φίλους και συγγενείς στο τέλος της ημέρας για ένα ποτήρι κρασί.

