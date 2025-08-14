Πυκνώνει το μυστήριο του θανάτου της σχεδιάστριας τους Μανχάταν σε πολυτελές γιοτ

Η αιτία θανάτου της 33χρονης σχεδιάστριας μόδας του Μαχνάταν παραμένει άγνωστη - Η οικογένεια απορρίπτει τα περί ναρκωτικών

Πυκνώνει το μυστήριο του θανάτου της σχεδιάστριας τους Μανχάταν σε πολυτελές γιοτ
Η έρευνα για το θάνατο της σχεδιάστρια του Μανχάταν παίρνουν μία νέα τροπή, καθώς αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Η Martha Nolan-O'Slattara, 33 ετών, βρέθηκε αναίσθητη μέσα σε ένα γιοτ που ήταν αγκυροβολημένο στο Montauk Yacht Club στο Hamptons στο Long Island της Νέας Υόρκης, και παρά τις προσπάθειες κηρύχθηκε νεκροί από τους διασώστες.

Αν και επισήμως η αιτία θανάτου της παραμένει άγνωστη, ωστόσο η λευκή σκόνη που βρέθηκε στα καθίσματα του σκάφους εξετάζεται ως πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Μένει πάντως να αποδειχθεί, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις της θα πάρουν μήνες, ενώ η σκόνη εξετάζεται για το αν είναι κάποιο ναρκωτικό και αν συνδέεται με τον θάνατό της.

Η οικογένεια της, δια του δικηγόρου της, Arthur Aidala απέκρουσε τις εικασίες ότι πέθανε από υπερβολική δόση και δήλωσε στην The Pos και δήλωσε πως «δεν γνώριζε ότι ήταν κάποιος που έκανε χρήση ναρκωτικών», ωστόσο όπως σημειώνει, υπάρχουν φόβοι μήπως παρασύρθηκε εν αγνοία της στον σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών.

«Θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε ο Aidala. «Οι συνθήκες γύρω από αυτό δεν είναι καθόλου τυπικές».

Επίσης, η οικογένειά της θέλει να μάθει αν υπήρξε και άλλο πρόσωπο εκείνο το βράδυ. «Νωρίτερα εκείνο το βράδυ, τη στιγμή του πραγματικού περιστατικού, γνωρίζουμε ένα άτομο που ήταν εκεί. Ήταν κανείς άλλος τριγύρω;»

Η Νόλαν, πριν βρεθεί νεκρή, είχε μία επαγγελματική συνάντηση με τον μεγιστάνα των ασφαλειών Christopher Durnan, στο μοιραίο σκάφος.

Ο Durnan, 60 ετών, φέρεται να έτρεξε ουρλιάζοντας στην αποβάθρα για βοήθεια στο πολυτελές κλαμπ, όπου ήταν γνωστός, αφού μια κλήση στο 911 ανέφερε ότι η Nolan ήταν αναίσθητος στο πλοίο.

Η σχεδιάστρια είχε ειδοποιήσει τον φίλο της, στέλεχος πωλήσεων Nicholas DiRubio, περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ότι θα έπαιρνε ένα Uber για να γυρίσει στο σπίτι, αφού μίλησε με τον Durnan, ο οποίος φέρεται να επένδυσε πάνω από 200.000 δολάρια στη νέα σειρά μαγιό της σχεδιάστριας.

Πρόσφατες ενημερώσεις στην έρευνα έρχονται καθώς περίεργες νέες λεπτομέρειες έχουν έρθει στο φως για το παρελθόν του Durnan.

Ο πλούσιος ιδιοκτήτης σκάφους είναι ένας χήρος πατέρας δύο ενηλίκων που διευθύνει μια ασφαλιστική επιχείρηση που επικεντρώνεται στην ασφάλιση αποζημίωσης των εργαζομένων.

Έχει ένα σπίτι στο Montauk και ένα άλλο στη Φλόριντα, αλλά έχει μια περίεργη ιστορία στη Νέα Υόρκη, ανέφερε η Daily Mail.

Αγωγή για «επίθεση δαγκώματος»

Σύμφωνα με μήνυση του 2022, ο συνταξιούχος πυροσβέστης Michael Balfe κατηγόρησε τον Durnan ότι του επιτέθηκε και τον δάγκωσε όταν οι δυο τους τσακώθηκαν σε συναυλία στο Webster Hall τον Σεπτέμβριο του 2021.

Μήνυσε τον Durnan, αλλά και τον συναυλιακό χώρο, υποστηρίζοντας ότι οι φρουροί ασφαλείας απέτυχαν να τον προστατεύσουν.

Ο Durnan στη συνέχεια συνελήφθη με πολλαπλές κατηγορίες πλημμελήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής ελεγχόμενης ουσίας και επίθεσης.

Του επιβλήθηκε ένα έτος υπό όρους, αφού ομολόγησε την ενοχή του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Απαντώντας στην αγωγή, ο Durnan είπε ότι ο Balfe το ξεκίνησε και είχε ενεργήσει μόνο σε «δικαιολογημένη αυτοάμυνα».

Η αγωγή διευθετήθηκε τον Δεκέμβριο, όταν όλοι πλήρωσαν.

Ο Durnan δεν έχει συνδεθεί με καμία αδικοπραγία που να συνδέεται με το θάνατο της Νόλαν, αν και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

