Αγγλία: Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Κάρλαϊλ επιβεβαιώνει τον Έλληνα εξερευνητή Πυθέα

Πρόσφατη ανακάλυψη περισσότερων από 600 θραυσμάτων κόκκινου ώχρας σε έναν τελετουργικό χώρο 6.500 ετών κοντά στο Κάρλαϊλ, στη βορειοδυτική Αγγλία, έρχεται να επιβεβαιώσει τον αρχαίο Έλληνα εξερευνητή του 4ου αιώνα π.Χ., Πυθέα.

Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης, εξερευνητής από την ελληνική αποικία που είναι η σημερινή Μασσαλία στη νότια Γαλλία, αναφέρθηκε από μεταγενέστερους γεωγράφους ότι μιλούσε για τη Μεγάλη Βρετανία ως Prettanike, ένας όρος που προέρχεται από την κελτική λέξη Pretani, που σημαίνει «η [γη των] βαμμένων» ή «ο τατουάζ λαός».

Ο Ιούλιος Καίσαρας, γράφοντας στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ., ανέφερε επίσης ότι οι κάτοικοι της Βρετανίας είχαν την παράδοση να βάφονται.

Η ανακάλυψη στο Κάρλαϊλ, που αποτελεί το μεγαλύτερο εύρημα ώχρας στη Βρετανία μέχρι σήμερα, ενισχύει τη γλωσσολογική και ιστορική μαρτυρία. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο χώρος χρησίμευε για μεγάλες συγκεντρώσεις ή φεστιβάλ, πιθανότατα κατά την περίοδο της αλιείας σολομού την άνοιξη, και ότι η ώχρα χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες βαφής σώματος. Μαζί με τα θραύσματα ώχρας, εντοπίστηκαν πέτρες για την άλεσή της σε σκόνη, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες απολιθώματα πυριτόλιθου, ένδειξη μαζικών δραστηριοτήτων.

Ο Πυθέας, που καταγόταν από τη Μασσαλία, ήταν ο πρώτος μεσόγειος που έφτασε και εξερεύνησε τη Βρετανία και μάλιστα φαίνεται να ταξίδεψε ως την Ισλανδία και τον Αρκτικό Κύκλο, όπου περιέγραψε για πρώτη φορά το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυκτίου. Οι γραπτές του μαρτυρίες, με τίτλο Περί Ωκεανού, δεν διασώθηκαν, ωστόσο παρατίθενται από μεταγενέστερους γεωγράφους όπως ο Στράβων, ο Πλίνιος και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης.

Σύμφωνα με τις πηγές, γύρω στο 330 π.Χ. ο Πυθέας πέρασε τη Μάγχη και αποβιβάστηκε αρχικά στην Κορνουάλη, όπου περιέγραψε το εμπόριο κασσιτέρου. Από εκεί συνέχισε προς βορρά, κατά μήκος των ακτών της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας, παρατηρώντας τους τοπικούς πληθυσμούς που μιλούσαν κελτικές γλώσσες και τους οποίους αποκάλεσε Πρεττανούς. Παρότι το εύρημα του Κάρλαϊλ ανάγεται χιλιάδες χρόνια πριν από το ταξίδι του Πυθέα, οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι η ώχρα χρησιμοποιήθηκε από τους προϊστορικούς Βρετανούς μέχρι και την Εποχή του Σιδήρου.

Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση της βαφής σώματος ενδεχομένως να είχε διατηρηθεί και να συνδέεται άμεσα με την περιγραφή που άφησε ο Έλληνας εξερευνητής για τους ανθρώπους της Πρεττανικής.

