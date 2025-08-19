Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ανθρωπιστική βοήθεια ρίχνεται από αέρος στους Παλαιστινίους, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου ανακοίνωσε πώς απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

«Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων, ειδικότερα για κάλυψη αναγκών παιδικής διατροφής, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι) μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ» αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, προσθέτοντας πως στην όλη προσπάθεια «είναι πάντοτε καταλυτική η συνεισφορά της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την έμπρακτη δράση στο ανθρωπιστικό πεδίο. Πάντα σε στενή συνεργασία και συντονισμό με διεθνείς εταίρους και ανθρωπιστικούς οργανισμούς, και εντός του πλαισίου του ΟΗΕ.



Σε αυτή τη βάση αναχώρησε χθες βράδυ από το Λιμάνι Λεμεσού ανθρωπιστική… pic.twitter.com/mKnUr5lih6 — Constantinos Kombos (@ckombos) August 19, 2025

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρει ότι «η Κύπρος συνεχίζει να στηρίζει τον άμαχο πληθυσμό και να αποτελεί ανθρωπιστική δίοδο για τη διεθνή κοινότητα», σε ανάρτησή του στο «X», με αφορμή την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Πρωτοβουλία Κυπριακής Δημοκρατίας «Αμάλθεια» - Γέφυρα ζωής προς τη Γάζα.



Από το Λιμάνι Λεμεσού αναχώρησε νέα αποστολή 1,200 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας.



Η Κύπρος συνεχίζει να στηρίζει τον άμαχο πληθυσμό και να αποτελεί ανθρωπιστική δίοδο για τη διεθνή κοινότητα, ??@ckombos pic.twitter.com/pDpKJJ9qjC — NikosChristodoulides (@Christodulides) August 19, 2025

