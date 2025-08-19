Ελβετία: «Ασυλία» στον Πούτιν αν πραγματοποιηθούν εκεί οι συνομιλίες για την Ουκρανία

«Ασυλία» θα χορηγήσει στον Βλάντιμιρ Πούτιν η Ελβετία, στην περίπτωση που οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία πραγματοποιηθούν εκεί δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάτσιο Κάσις.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαιούς ηγέτες, πρότεινε τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ο τόπος αλλά ούτε και η ημέρα μιας ενδεχόμενης συνάντησης, ωστόσο ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την Τρίτη να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στη Γενεύη, με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών να συμφωνεί.

Σημειώνεται πως εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εκκρεμεί από το 2023 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Όμως όπως αναφέρει το Politico, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας, Ιγκνάτσιο Κάσις ξεκαθάρισε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να συλληφθεί αν οι ειρηνευτικές συνομιλίες πραγματοποιηθούν στην Ελβετία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ελβετία είναι «έτοιμη για μια τέτοια συνάντηση». «Έχουμε πάντα εκφράσει την προθυμία μας, αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

Η Ελβετία «έχει διευκρινίσει τη νομική κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός και θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια σύνοδο κορυφής «παρά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν, λόγω του ειδικού ρόλου μας και του ρόλου της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ».