Ισραήλ: «Πράσινο φως» στο σχέδιο κατάκτησης της πόλης της Γάζας - Φύλλα πορείας σε 60.000 εφέδρους

Ισραηλινά άρματα μάχης σε περιοχή κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Maya Levin)

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας και εξουσιοδότησε την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την εκτέλεσή του, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο του την Τετάρτη (20/08).

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση ονομάστηκε «Άρματα του Γεδεών ΙΙ». Το σχέδιο παρουσιάστηκε στον υπουργό Άμυνας από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Eyal Zamir, και την ανώτερη διοικητική ομάδα του στρατού.

Οι νέοι έφεδροι θα προστεθούν στους 70.000 που ήδη υπηρετούν, με αποτέλεσμα να ο συνολικός αριθμός των εφέδρων εν υπηρεσία να φτάσει τους 130.000.

Η κινητοποίηση υπολογίζεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τους IDF να προετοιμάζονται για την πιθανότητα χαμηλότερων ποσοστών συμμετοχής εξαιτίας της κόπωσης των εφέδρων.

Η ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας θεωρείται συνέχεια της πρώτης εκδοχής της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών».

«Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός συνεχίζεται ως συνήθως. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να καταλάβουμε την πόλη της Γάζας, εκτός αν παρουσιαστεί ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και το τέλος του πολέμου σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο πρωθυπουργός», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post την Τρίτη.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε τις αναφορές που εμφανίστηκαν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

