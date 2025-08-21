Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος σαλαχιού μάντα - Μόλις το τρίτο στον κόσμο

Η ιδρύτρια του Florida Manta Project, Jessica Pate, πραγματοποιεί κατάδυση για να τραβήξει μια φωτογραφία του μοναδικού μοτίβου της κοιλιάς του σαλαχιού μάντα

Συνήθως, όταν οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα νέο είδος ζώου, πρόκειται για κάποιο μικρό καφέ βατράχι, μια τρομακτική αράχνη σε ένα τροπικό δάσος που δεν θα επισκεφθείτε ποτέ ή κάποιο νέο θαλάσσιο είδος. Ωστόσο, η Γη εξακολουθεί να μας εκπλήσσει, καθώς οι επιστήμονες αυτήν την φορά ανακάλυψαν ένα νέο είδος σαλαχιού μάντα, το τρίτο γνωστό στο είδος του στον κόσμο.

Αυτά τα μεγάλα ψάρια ανήκουν στα Elasmobranchii, τα οποία περιλαμβάνουν καρχαρίες, σαλάχια μάντα και απλά σαλάχια. Χαριτωμένο και περίεργο, το είδος αυτό θεωρούνταν ότι περιλάμβανε μόνο δύο υποείδη: το γιγαντιαίο ωκεάνιο σαλάχι μάντα (Mobula birostris) και το σαλάχι μάντα των υφάλων (Mobula alfredi).

Η Dr. Andrea Marshall, ειδικός στα σαλάχια μάντα, έχει περάσει πάνω από δώδεκα χρόνια βουτώντας σε βαθιά νερά και φωτογραφίζοντας τα περίεργα ζωάκια. Το 2009, μια ιστορική μελέτη της, οδήγησε στην πρώτη διάκριση μεταξύ του γιγαντιαίου ωκεάνιου σαλαχιού μάντα και του σαλαχιού μάντα των υφάλων, καθώς μέχρι τότε θεωρούνταν ότι ήταν ένα είδος, ενώ ταυτόχρονα προέβλεψε και την ύπαρξη ενός τρίτου.

Η ιδρύτρια του Florida Manta Project, Jessica Pate, πραγματοποιεί κατάδυση για να τραβήξει μια φωτογραφία του μοναδικού μοτίβου της κοιλιάς του σαλαχιού μάντα Bryant Turffs μέσω Marine Megafauna Foundation

Από τότε, έχει σχεδιάσει προσεκτικά τα σαλάχια μάντα με λεπτομέρεια από αμέτρητες φωτογραφίες, μέχρι που μπόρεσε να διακρίνει τα δύο είδη.

Έτσι, όταν βούτηξε σε μια θάλασσα στο Μεξικό και παρατήρησε ένα δείγμα σαλαχιού μάντα που δεν έμοιαζε με κανένα από τα δύο, ήξερε ότι η πρόβλεψή της είχε βγει αληθινή. Τώρα έπρεπε απλώς να το αποδείξει.

«Μου πήρε 6 χρόνια να διακρίνω τα δύο πρώτα είδη και τα γνώριζα πολύ καλά σε αυτό το στάδιο: αυτό το σαλάχι μάντα δεν έμοιαζε με κανένα από τα δύο», είπε η Dr. Marshall σε μια δήλωση που ανακοίνωνε την ανακάλυψη της στον ιστότοπο της ΜΚΟ της για την προστασία του περιβάλλοντος, Marine Megafauna Foundation.

Νεαρό θηλυκό σαλάχι μάντα στα ρηχά παράκτια νερά της νότιας Φλόριντα Bryant Turffs μέσω Marine Megafauna Foundation

Το σαλάχι μάντα ονομάστηκε Mobula Yarae, από μια μυθική φιγούρα που μοιάζει με γοργόνα από τη βραζιλιάνικη μυθολογία και μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 4.8 - 6 μέτρα — όσο και το γιγαντιαίο ωκεάνιο σαλάχι μάντα — αλλά μέχρι στιγμής η Dr. Marshall και οι συνεργάτες της έχουν παρατηρήσει μόνο μικρά του είδους.

Μεταξύ του 2010 και του 2017, η Dr. Marshall εργάστηκε κυρίως με φωτογραφίες για να εντοπίσει τις διαφορές μεταξύ αυτού του μυστηριώδους τρίτου σαλαχιού μάντα και των δύο που γνώριζε τόσο καλά. Αυτή η περίοδος μελέτης έληξε όταν ένα νεκρό μικρό ξεβράστηκε σε μια παραλία και οι γενετικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός τρίτου σαλαχιού μάντα.

Οι συγγραφείς της μελέτης συλλέγουν μετρήσεις από ένα δείγμα σαλαχιού μάντα που επιβεβαίωσε την ανακάλυψη του νέου είδους Bethany Augliere, μέσω Marine Megafauna Foundation

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Biology of Fishes, η Marshall και οι συν-συγγραφείς της μοιράζονται μερικές φωτογραφίες που δείχνουν τα σαφή διακριτικά σημάδια μεταξύ των τριών ειδών. Το Mobula Yarae έχει διακριτά γκρι χρώματα στα πτερύγια του και ένα έντονο σχήμα «V» στους ώμους του.

Τα άλλα δύο είδη έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά σε διαφορετική θέση. Τα σημάδια που είχε στην κοιλιά του ήταν επίσης σημαντικά για την αναγνώριση.

Τα τρία είδη σαλαχιών μάντα, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες:

Mobula birostris (a, d) , Mobula alfredi (b, e) και Mobula Yarae (c, f).

«Το 2009, έγινε μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις των τελευταίων 50 ετών. Ήταν σημαντικό για μένα ως νεαρή επιστήμονας και ήταν μεγάλη μου τιμή να περάσω από κάθε στάδιο της διαδικασίας. Περίμενα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο; Όχι, βέβαια. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα», δήλωσε η Dr. Marshall στο Instagram της. «Έτσι, έπαθα ένα από τα μεγαλύτερα σοκ της ζωής μου όταν, περίπου ένα χρόνο αργότερα, βούτηξα στα ζεστά νερά του Γιουκατάν στο Μεξικό και βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με - αυτό που αμέσως κατάλαβα ότι ήταν - ένα τρίτο είδος σαχαλιού μάντα».

Η ανακάλυψη του Mobula Yarae, ή του σαλαχιού μάντα του Ατλαντικού, προσφέρει στους επιστήμονες μια σπάνια ματιά στην εξέλιξη σε δράση. Ως ένα από τα πιο πρόσφατα εξελιγμένα γένη καρχαριών και σαλαχιών, τα σαλάχια μάντα παρέχουν ένα παράθυρο στην συνεχιζόμενη ειδογένεση, με γενετικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το Mobula Yarae διαχωρίστηκε σχετικά πρόσφατα από άλλα είδη σαλαχιών μάντα.

Με πληροφορίες από Good News Network