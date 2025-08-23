Κόστα Ρίκα: «Δικαστικό πραξικόπημα» καταγγέλει ο πρόεδρος της χώρας που κατηγορείται για διαφθορά

Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα Ροντρίγκο Τσάβες μιλάει σε υποστηρικτές μετά την ομιλία του σε νομοθετική επιτροπή που εξετάζει το αίτημα του Ανώτατου Δικαστηρίου να αρθεί η ασυλία του ώστε να μπορέσει να δικαστεί για κατηγορίες διαφθοράς στο Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ροδρίγο Τσάβες, κατήγγειλε ενώπιον επιτροπής του κοινοβουλίου ότι βρίσκεται στο στόχαστρο «απόπειρας δικαστικού πραξικοπήματος». Η δήλωσή του ήρθε ως απάντηση στο αίτημα της εισαγγελίας να αρθεί η προεδρική του ασυλία, στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με υπόθεση φερόμενης διαφθοράς.

Ο Τσάβες κατηγόρησε «πολιτικά και θεσμικά κέντρα» ότι επιχειρούν να τον αποδυναμώσουν και να ανατρέψουν τη λαϊκή εντολή. Υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν βασίζεται σε αποδείξεις αλλά σε πολιτικές σκοπιμότητες, παρουσιάζοντας την έρευνα ως «εργαλείο πίεσης» απέναντι στην κυβέρνησή του.

Οι κατηγορίες της εισαγγελίας

Η εισαγγελία της χώρας ζήτησε επίσημα την άρση της προεδρικής ασυλίας, ώστε να προχωρήσει η έρευνα για υπόθεση που συνδέεται με πιθανά περιστατικά χρηματισμού. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, υπάρχουν ενδείξεις για αθέμιτες συναλλαγές που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Οι αντίπαλοι του Τσάβες κάνουν λόγο για αναγκαίο βήμα στη μάχη κατά της διαφθοράς, ενώ οι υποστηρικτές του καταγγέλλουν θεσμική εκτροπή με στόχο την ανατροπή του εκλεγμένου προέδρου.

Η επιτροπή θα εισηγηθεί

Τα μέλη της επιτροπής αναμένεται να απευθύνουν εισήγηση στο κοινοβούλιο –στο οποίο πλειοψηφεί η αντιπολίτευση–, προτού η ολομέλεια αποφανθεί αν θα αρθεί η προεδρική ασυλία.

Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα, χώρα της νότιας Αμερικής που γενικά επαινείται για τη δημοκρατική σταθερότητά της, αντιμετωπίζει τέτοιο αίτημα· το Ανώτατο Δικαστήριο το ενέκρινε την 1η Ιουλίου.

«Αντιμετωπίζω κυριολεκτικά απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους, στην εξουσία από το 2022, στον οποίο επικριτές του προσάπτουν επανειλημμένες αμφισβητήσεις της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των θεσμών.

Οι κατηγορίες

Η εισαγγελία κατηγορεί τον πρόεδρο, άλλοτε στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ότι ανάγκασε εταιρεία επικοινωνίας που είχε προσλάβει η προεδρία να καταβάλει ποσό 32.000 δολαρίων σε προσωπικό του φίλο και πρώην σύμβουλό του, τον Φεδερίκο Κρους.

Ο κ. Τσάβες χαρακτηρίζει την υπόθεση «συρραφές» και «ψέματα» του γενικού εισαγγελέα Κάρλο Δίας.

«Συμπατριώτες, πιστεύετε στ’ αλήθεια πως αυτή η υπόθεση έχει οποιοδήποτε νόημα, πέρα από την δουλικότητα ενός εισαγγελέα ανίκανου, αδέξιου, στην υπηρεσία του δικτύου που τον χειραγωγεί;» πέταξε ο κ. Τσάβες.

Ο 65χρονος συντηρητικός πρόεδρος διατείνεται πως μάχεται με την πολιτική ελίτ, που είναι κατ’ αυτόν «σάπια και διεφθαρμένη κάστα».

Διαβάστε επίσης