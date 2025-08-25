Συναγερμός στις ΗΠΑ για σαρκοφάγο αλογόμυγα: Τι είναι η screwworm και πως απειλεί την οικονομία

Για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκε κρούσμα μόλυνσης από τη σαρκοφάγο αλογόμυγα (screwworm), ένα παράσιτο που κατατρώει ζωντανό ιστό και μπορεί να αποβεί θανατηφόρο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Το περιστατικό αφορά έναν κάτοικο του Μέριλαντ, ο οποίος είχε πρόσφατα ταξιδέψει στη Γουατεμάλα. Η διάγνωση κοινοποιήθηκε στις υγειονομικές αρχές εντός της τελευταίας εβδομάδας, ενώ το άτομο υποβλήθηκε άμεσα σε θεραπεία.

Τι είναι η σαρκοφάγος αλογόμυγα

Η θηλυκή μύγα εναποθέτει τα αυγά της σε ανοιχτές πληγές ζώων ή ανθρώπων. Όταν εκκολαφθούν, οι προνύμφες αρχίζουν να τρέφονται από τον ζωντανό ιστό, δημιουργώντας στοές μέσα στη σάρκα. Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, η μόλυνση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.

Η θεραπεία είναι απαιτητική, καθώς απαιτείται η απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών και η πλήρης απολύμανση των πληγών. Ωστόσο, όταν η διάγνωση γίνει νωρίς, η επιβίωση είναι σχεδόν βέβαιη. Για τα ζώα, κυρίως τα βοοειδή, οι ζημιές μπορούν να είναι εκτεταμένες και οικονομικά καταστροφικές.

Απειλή για την κτηνοτροφία και την οικονομία

Το περιστατικό εμφανίζεται σε μια χρονική στιγμή που οι τιμές του βοείου κρέατος στις ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω περιορισμένων αποθεμάτων.

Οι παραγωγοί εκφράζουν ανησυχία για πιθανή εξάπλωση της μύγας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο στο Τέξας οι οικονομικές απώλειες από μια ενδεχόμενη επιδημία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,8 δισ. δολάρια, περιλαμβάνοντας θανάτους ζώων, φαρμακευτικά έξοδα και εργατικά κόστη. Επιπλέον, οι ΗΠΑ εισάγουν πάνω από ένα εκατομμύριο βοοειδή ετησίως από το Μεξικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο διάδοσης του παρασίτου.

Η μάχη με τα αποστειρωμένα έντομα

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) έχει ήδη στήσει παγίδες και παρακολουθεί τα σύνορα, ωστόσο δέχεται κριτική για την καθυστέρηση στην εφαρμογή της πιο αποτελεσματικής μεθόδου: την απελευθέρωση αποστειρωμένων μυγών.

Η τεχνική αυτή, η οποία είχε εξαλείψει τη σαρκοφάγο αλογόμυγα από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60, βασίζεται στη μαζική εκτροφή και στείρωση αρσενικών εντόμων. Όταν αυτά ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά, η αναπαραγωγή τους διακόπτεται, οδηγώντας σταδιακά σε μείωση του πληθυσμού του παρασίτου.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων μυγών στο Τέξας, με στόχο την αποτροπή εισβολής του παρασίτου στις ΗΠΑ. Παράλληλα, το Μεξικό επενδύει 51 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία δικής του εγκατάστασης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να απελευθερώνονται περίπου 500 εκατομμύρια αποστειρωμένες μύγες κάθε εβδομάδα, ώστε το παράσιτο να περιοριστεί στην περιοχή του Δαρειέν, το πυκνό τροπικό δάσος που χωρίζει Παναμά και Κολομβία.