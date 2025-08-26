Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο»του 1965

Το περιστατικό του 1965 παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της εποχής: ο νεαρός τότε Νόρμαν Μουσκαρέλο είχε τότε υποστηρίξει ότι είδε έναν ιπτάμενο δίσκο ενώ περπατούσε στο Κένσινγκτον, κοντά στην πόλη. Το συμβάν επιβεβαίωσαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι παρατήρησαν και οι ίδιοι το ανεξήγητο φως στον ουρανό, λίγο μετά την αναφορά του μάρτυρα. Η ιστορία έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο μέσα από το βιβλίο Incident at Exeter του Τζον Τζ. Φούλερ, και δημοσιεύθηκε στους New York Times.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας