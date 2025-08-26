Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο»του 1965
Έξι δεκαετίες συμπληρώνονται φέτος από τη μυστηριώδη εμφάνιση UFO που σημάδεψε την ιστορία του Έξετερ στο Νιου Χάμσαϊρ, και η τοπική αστυνομία τιμά την επέτειο με ένα νέο συλλεκτικό έμβλημα που ήδη έχει προκαλέσει εντύπωση
Το περιστατικό του 1965 παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της εποχής: ο νεαρός τότε Νόρμαν Μουσκαρέλο είχε τότε υποστηρίξει ότι είδε έναν ιπτάμενο δίσκο ενώ περπατούσε στο Κένσινγκτον, κοντά στην πόλη. Το συμβάν επιβεβαίωσαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι παρατήρησαν και οι ίδιοι το ανεξήγητο φως στον ουρανό, λίγο μετά την αναφορά του μάρτυρα. Η ιστορία έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο μέσα από το βιβλίο Incident at Exeter του Τζον Τζ. Φούλερ, και δημοσιεύθηκε στους New York Times.
