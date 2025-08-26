Το μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν λύθηκε μετά από 67 χρόνια - Η τραγική ιστορία

Μετά από δεκαετίες αναμονής, φαίνεται ότι αποκαλύφθηκε το μυστήριο της εξαφάνισης της οικογένειας Μάρτιν, η οποία είχε εξαφανιστεί το 1958 στον ποταμό Κολούμπια, στο Όρεγκον. Ο δύτης Άρτσερ Μάγιο ανακάλυψε τα λείψανα των αγνοούμενων μέσα σε ένα βυθισμένο Ford station wagon, επιβεβαιώνοντας έναν από τους πιο σκοτεινούς γρίφους της τοπικής ιστορίας.

Ο Κένεθ Μάρτιν, 54 ετών, η σύζυγός του Μπάρμπαρα, 48 ετών, και οι τρεις κόρες τους, ηλικίας 11, 13 και 14 ετών, είχαν ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου 1958 από το Πόρτλαντ για μια σύντομη εκδρομή στον ποταμό Κολούμπια. Το Ford Country Squire που οδηγούσε ο Κένεθ δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.

Μάρτυρες είχαν αναφέρει ότι η οικογένεια είχε εφοδιαστεί με καύσιμα στο Cascade Locks και έκανε μια στάση στο Paradise Snack Bar στο Hood River. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τα σώματα των δύο μικρότερων κοριτσιών, Σούζαν και Βιρτζίνια, είχαν ανασυρθεί από τον ποταμό, ενώ η τύχη των Κένεθ, Μπάρμπαρα και της μεγαλύτερης κόρης, Μπάρμπι, παρέμενε άγνωστη.

Το μυστήριο παρέμενε ανεπίλυτο για δεκαετίες, μέχρι τα τέλη του 2024, όταν ο δύτης Άρτσερ Μάγιο εντόπισε ένα βυθισμένο όχημα κοντά στο Cascade Locks, σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Πρόκειται για το Ford station wagon της οικογένειας, το οποίο ανασύρθηκε τμηματικά τον Μάρτιο του 2025 με τη βοήθεια γερανών και μεταφέρθηκε σε εγκληματολογικά εργαστήρια. Στο εσωτερικό βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, όπως φωτογραφική μηχανή, παιχνίδια και ένα πυροβόλο όπλο.

Ο Μάγιο ανέφερε επίσης ότι ανακτήθηκαν τα λείψανα δύο ενηλίκων, τα οποία παραδόθηκαν στο γραφείο του Σερίφη της κομητείας Hood River. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση, επιβεβαιώνοντας μόνο τη μεταφορά των λειψάνων για εξέταση.

Η διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και διήρκεσε χρόνια. Χρειάστηκαν περίπου 60 καταδύσεις και μήνες προετοιμασίας για να καθαριστεί το σημείο και να ανασυρθεί το αυτοκίνητο. Αρχικά, κατάφεραν να βγάλουν μόνο το κάτω μέρος και τον κινητήρα, ενώ η πλήρης ανέλκυση του αμαξώματος παρέμενε αδύνατη.

«Ήταν μια μακρά και επίμονη προσπάθεια επτά χρόνων», δήλωσε ο Μάγιο. «Νιώθω ότι τους έφερα πίσω για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου».

Διαβάστε επίσης