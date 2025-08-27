Βίντεο: Η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο ολοκλήρωσε κρίσιμη δοκιμή αντοχής φορτίου

Η υψηλότερη γέφυρα του πλανήτη, με το οδόστρωμά της να βρίσκεται 625 μέτρα πάνω από ένα ποτάμι, πέρασε με επιτυχία μία πενθήμερη διαδικασία δοκιμών πριν την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας της στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η δοκιμή φορτίου είναι το τελικό στάδιο προτού η γέφυρα του φαραγγιού Huajiang στην Κίνα θεωρηθεί ασφαλής για την κυκλοφορία. Μια ομάδα δοκιμών οδήγησε 96 φορτηγά σε καθορισμένα σημεία για να ελέγξει την δομική ακεραιότητα της γέφυρας.

Δείτε το βίντεο:

Με ύψος 625 μέτρα πάνω από ένα ποτάμι στην επαρχία Guizhou, η γέφυρα θα καταρρίψει το ρεκόρ τόσο για την υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο όσο και για τη γέφυρα με το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει κατασκευαστεί σε ορεινή περιοχή.

