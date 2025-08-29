Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν τον Σεπτέμβριο, καθώς το Νέο Δελχί αγνοεί τους τιμωρητικούς δασμούς των ΗΠΑ .

Αυτό μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο εμπορικές πηγές.

Τρεις εμπορικές πηγές που εμπλέκονται στις προμήθειες πετρελαίου προς την Ινδία δήλωσαν ότι τα ινδικά διυλιστήρια θα αυξήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο κατά 10-20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Αυγούστου ή κατά 150.000-300.000 βαρέλια την ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρέσβης του Νέου Δελχί στη Μόσχα δήλωσε ότι η Ινδία δεν θα αρνηθεί να αγοράσει πετρέλαιο από τη Ρωσία, παρά τους δασμούς των ΗΠΑ .

«Η Ινδία αγοράζει ό,τι είναι καλύτερο για την ίδια. Το ερώτημα δεν είναι αν θα το απαγορεύσει ή όχι. Είναι ζήτημα ασφάλειας, οικονομικών και ενεργειακών συμφερόντων της χώρας, ιδίως των ενεργειακών αναγκών του λαού της», δήλωσε ο Βινάι Κουμάρ.

Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από την Ινδία , παρά τις κατηγορίες ότι το Νέο Δελχί αγοράζει πρώτες ύλες από τη Ρωσία και έτσι χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης