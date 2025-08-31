Περού: «Παράξενος» τάφος με σκελετούς δεμένους με σχοινιά στον λαιμό και τα χέρια στην πλάτη

Τα λείψανα περισσοτέρων από 12 ανθρώπων που χρονολογούνται πριν από περίπου 2.300 χρόνια ανακάλυψαν αρχαιολόγοι σε έναν αρχαίο ναό στο Περού, μερικά από τα οποία δείχνουν στοιχεία ανθρωποθυσίας.

Οι ταφές φέρουν κάποια σπάνια χαρακτηριστικά, είπαν οι αρχαιολόγοι.

«Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν στον τάφο είναι παράξενος», δήλωσε στο Live Science ο Henry Tantalean, καθηγητής αρχαιολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του San Marcos, ο οποίος ηγείται της ομάδας. Τοποθετήθηκαν «με τα πρόσωπά τους στο έδαφος, ένα ασυνήθιστο ταφικό μοτίβο σε όλη την προϊστορία των Άνδεων».

Αρκετοί από τους ανθρώπους είχαν κατάγματα κρανίου, και μερικοί είχαν σχοινιά γύρω από το λαιμό τους και τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα άτομα θυσιάστηκαν, είπε ο Tantalean, σημειώνοντας ότι «δεν συνοδεύονταν από καμία προσφορά ή κτερίσματα, κάτι που είναι επίσης ασυνήθιστο».

Η ομάδα ανακάλυψε τις ταφές κοντά στο συγκρότημα του ναού Puemape στη βορειοδυτική ακτή του Περού το 2024 και οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίστηκαν το 2025. Ενώ ο ναός είναι περίπου 3.000 ετών, οι ταφές χρονολογούνται σε μεταγενέστερη εποχή, περίπου 400 έως 200 π.Χ. Ο ναός μπορεί να εγκαταλείφθηκε πριν γίνουν οι ανθρωποθυσίες.

Αλλά οι αρχαιολόγοι γνωρίζουν λίγα για το ποιοι ήταν οι θυσιασμένοι άνθρωποι.

Η ανάλυση των σκελετών βρίσκεται σε εξέλιξη και η ομάδα σχεδιάζει να διεξάγει μελέτες, συμπεριλαμβανομένων test DNA, για να μάθει για την ταυτότητα των ανθρώπων.

