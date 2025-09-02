Η «φάρσα» κατέληξε σε τραγωδία στο Τέξας: Άνδρας πυροβόλησε 11χρονο επειδή του χτυπούσε το κουδούνι

Ο Γκονζάλο Λεόν Τζούνιορ έχει κατηγορηθεί για φόνο και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Χάρις στο Τέξας.

Ένας 42χρονος άνδρας κατηγορείται για φόνο στο Τέξας, καθώς φέρεται να πυροβόλησε ένα 11χρονο αγόρι που χτύπησε το κουδούνι της πόρτας του και έφυγε τρέχοντας.

Ο 11χρονος Τζούλιαν Γκουζμάν έπαιζε την κλασσική παιδική φάρσα «ding dong ditch», χτυπώντας κουδούνια πόρτας λίγο πριν τις 23:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) το βράδυ του Σαββάτου στο Χιούστον του Τέξας, όταν πυροβολήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Γκονζάλο Λεόν Τζούνιορ, συνελήφθη την Τρίτη και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Χάρις.

«Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι ο Γκουζμάν χτυπούσε τα κουδούνια των σπιτιών της περιοχής και έφευγε τρέχοντας», ανέφερε η αστυνομία του Χιούστον σε δήλωσή της. «Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι ο Γκουζμάν έτρεχε από ένα σπίτι, αφού χτύπησε το κουδούνι, λίγο πριν τον πυροβολήσουν».

Η αστυνομία ανέφερε ότι το παιδί ήταν τραυματισμένο όταν έφτασαν στο σημείο, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Αργότερα, την Κυριακή, απεβίωσε.

Ένα άτομο συνελήφθη στο σημείο και αργότερα αφέθηκε ελεύθερο, πρόσθεσαν.

Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι «κάποιος έτρεξε έξω από το σπίτι και πυροβολούσε τα παιδιά που έτρεχαν στο δρόμο», δήλωσε ο ντετέκτιβ της αστυνομίας του Χιούστον, Michael Cass, στο τοπικό μέσο KHOU.

«Δυστυχώς, ένα από τα αγόρια, ηλικίας 11 ετών, πυροβολήθηκε στην πλάτη», είπε.

Πρόσθεσε ότι η πυροβολισμοί «δεν μοιάζουν με αυτοάμυνα».

Η φάρσα «Ding dong ditch», που έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή στο TikTok, έχει οδηγήσει σε θανατηφόρους πυροβολισμούς και στο παρελθόν.

Ένας άνδρας από τη Βιρτζίνια κατηγορήθηκε τον Μάιο για φόνο β' βαθμού, επειδή φέρεται να πυροβόλησε έναν έφηβο που τραβούσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο έκανε φάρσα στο σπίτι του άνδρα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια κρίθηκε ένοχος για φόνο το 2023, επειδή σκότωσε τρεις έφηβους, χτυπώντας τους με το αυτοκίνητό του, αφού είχαν χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας του για να του κάνουν φάρσα, σύμφωνα με το Associated Press.

Διαβάστε επίσης