Το μωρό που μεγαλώνει στο Ευρωκοινοβούλιο - Η Ιταλίδα Ευρωβουλευτής που πάει παντού με την κόρη της
Τον Σεπτέμβρη του 2010, η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Λίτσια Ρονζούλι θήλασε το επτά εβδομάδων κοριτσάκι της κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ρονζούλι εκμεταλλεύτηκε τους κανονισμούς του Κοινοβουλίου που επιτρέπουν στους γονείς να έχουν μαζί τους τα παιδιά τους.
Η μικρή Βιτόρια ήταν μόλις 44 ημερών όταν η μητέρα της, η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Λίτσια Ροντσούλι, την κράτησε αγκαλιά και την πήρε μαζί της στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Από εκείνη τη στιγμή και για τα επόμενα τρία χρόνια, η μικρή Βιτόρια μεγάλωνε ανάμεσα σε ψηφοφορίες, συζητήσεις και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Άλλοτε κοιμόταν ήσυχα στην αγκαλιά της μητέρας της, άλλοτε χαιρετούσε με παιδική αθωότητα, μα πάντα παρακολουθούσε.
H κίνηση της Λίτσια Ροντσούλι δείχνει την αποφασιστικότητα των εργαζόμενων μητέρων.