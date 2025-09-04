Κίνα: Μικρόφωνο «συνέλαβε» Πούτιν και Σι να συζητούν για την αθανασία και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων

Ένα μικρόφωνο που είχε μείνει ανοιχτό κατέγραψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία

Κίνα: Μικρόφωνο «συνέλαβε» Πούτιν και Σι να συζητούν για την αθανασία και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων

O Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν σε στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε στο Πεκίνο χθες Τετάρτη (3/9) με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίγνκ, ο οποίος φιλοξένησε δεκάδες ηγέτες για τη λαμπερή παρέλαση της 80ής επετείου από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν ως επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας ξένων ηγετών, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ζωντανά πλάνα που κατέγραψαν τμήματα μια ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ τους. Ενώ κατευθύνονταν προς μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στην πλατεία Τιενανμέν, ο διερμηνέας του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Μετά από ένα σύντομο απόσπασμα που δεν ακουγόταν, ο διερμηνέας πρόσθεσε: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και [μπορείς] να επιτύχεις ακόμη και την αθανασία». Ο Σι, ο οποίος ήταν εκτός κάμερας, ακούστηκε να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι είχε συζητήσει με τον Σι τις προοπτικές για σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Και οι δύο ηγέτες έχουν δείξει μικρή πρόθεση να παραιτηθούν από την εξουσία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το 2018, ο Σι κατάργησε τα όρια της προεδρικής θητείας, ανοίγοντας τον δρόμο για να κυβερνήσει επ' αόριστον. Ο Πούτιν άλλαξε επίσης τη ρωσική νομοθεσία για να του επιτρέψει να παραμείνει σε υψηλό αξίωμα.

Πολλά μέλη της ρωσικής ελίτ, μεταξύ των οποίων και ο Πούτιν, έχουν γοητευτεί από τη μακροζωία και την επιστήμη της παράτασης της ζωής. Το 2024, ο Πούτιν έδωσε εντολή στους νομοθέτες να ιδρύσουν ένα ερευνητικό κέντρο που ονομάζεται Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας, αφιερωμένο στην καταπολέμηση της γήρανσης. Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη «τεχνολογιών που αποτρέπουν την κυτταρική γήρανση, νευροτεχνολογιών και άλλων καινοτομιών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροζωίας».

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Meduza, ο Mιχαήλ Κοβάλτσουκ, έμπιστος οικογενειακός συνεργάτης του Πούτιν εδώ και χρόνια, ηγείται της έρευνας για την αθανασία, ένα θέμα με το οποίο ο ίδιος και άλλες σημαντικές προσωπικότητες κοντά στο Κρεμλίνο φέρεται να έχουν «εμμονή». Το Meduza ανέφερε ότι ο Koβάλτσουκ έχει επενδύσει σε τεχνολογία εκτύπωσης οργάνων που χρησιμοποιεί εργαστηριακά καλλιεργημένα κύτταρα για την παραγωγή οργάνων αντικατάστασης.

Η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, η ενδοκρινολόγος Mαρία Βορόντσοβα, έχει λάβει επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από τη ρωσική κυβέρνηση για να μελετήσει την ανανέωση των κυττάρων και τρόπους βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας και μακροζωίας και συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας που συνδέεται με τον Κοβάλτσουκ. Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις εναντίον της το 2022, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ηγούνταν γενετικών προγραμμάτων αξίας δισεκατομμυρίων που χρηματοδοτούνται από το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν και ο Σι περπάτησαν δίπλα στον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, Kιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο οποίος χαμογελούσε και κοιτούσε προς την κατεύθυνσή τους. Δεν ήταν σαφές εάν η συνομιλία τους μεταφραζόταν για αυτόν.

Πλάνα που μεταδόθηκαν αργότερα έδειξαν τους τρεις ηγέτες να ανεβαίνουν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα όπου θα παρακολουθούσαν την παρέλαση. Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων AP και Reuters.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα περιελάμβανε 50.000 θεατές και μια μεγάλη επίδειξη στρατιωτικού υλικού, από άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι πυραύλους με πυρηνική ισχύ, μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη stealth.

Το «σόου» θεωρήθηκε ως επίδειξη ανυπακοής προς τη Δύση. Άλλοι συμμετέχοντες ήταν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο αρχηγός της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Στην επίσημη ομιλία του, ο Σι είπε στο πλήθος ότι ο κινεζικός λαός στέκεται σταθερά «στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Είπε ότι η Κίνα είναι ένα μεγάλο έθνος που «ποτέ δεν εκφοβίστηκε από κανέναν νταή» - σε μια προφανώς συγκαλυμμένη αναφορά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους - και πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη»

