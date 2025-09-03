Ο Πούτιν χαρακτήρισε αστειευόμενος τον Πεσκόφ «τεμπέλη που δεν θέλει να δουλέψει»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τον γραμματέα Τύπου του Ντμίτρι Πεσκόφ «τεμπέλη» που δεν θέλει να εργαστεί, αστειευόμενος σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πούτιν επέπληξε τον γραμματέα Τύπου με ένα χαμόγελο, σημειώνοντας ότι «στέκεται κοντά και είναι τεμπέλης».

Μετά από αυτό, ο πρόεδρος επέστρεψε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και συνέχισε τη συζήτηση.

Όρεξη για αστεϊσμό είχε κατά πως φαίνεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν και αναφορικά με την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί", δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και λίγο αργότερα ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση. Ο Πούτιν πάντως διευκρίνισε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να τερματιστεί «αν επικρατήσει η κοινή λογική». Σημείωσε ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ». Πρόσθεσε επίσης ότι εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ειρήνη λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας, η χώρα θα επιτύχει όλους τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα.

