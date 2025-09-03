Ο Πούτιν χαρακτήρισε αστειευόμενος τον Πεσκόφ «τεμπέλη που δεν θέλει να δουλέψει»

Ένα ευτράπελο κατά τη συνέντευξη τύπου του Ρώσου προέδρου στην Κίνα 

Newsbomb

Ο Πούτιν χαρακτήρισε αστειευόμενος τον Πεσκόφ «τεμπέλη που δεν θέλει να δουλέψει»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην συνέντευξη τύπου στην Κίνα 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τον γραμματέα Τύπου του Ντμίτρι Πεσκόφ «τεμπέλη» που δεν θέλει να εργαστεί, αστειευόμενος σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πούτιν επέπληξε τον γραμματέα Τύπου με ένα χαμόγελο, σημειώνοντας ότι «στέκεται κοντά και είναι τεμπέλης».

Μετά από αυτό, ο πρόεδρος επέστρεψε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και συνέχισε τη συζήτηση.

Όρεξη για αστεϊσμό είχε κατά πως φαίνεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν και αναφορικά με την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί", δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και λίγο αργότερα ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση. Ο Πούτιν πάντως διευκρίνισε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να τερματιστεί «αν επικρατήσει η κοινή λογική». Σημείωσε ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ». Πρόσθεσε επίσης ότι εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ειρήνη λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας, η χώρα θα επιτύχει όλους τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:58ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εντοπίστηκε ο πίνακας που κλάπηκε από τους Ναζί - Σε κατ΄οίκον περιορισμό η κόρη αξιωματικού των SS

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:44LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται τα νέα παιδιά, εγώ το έχω νιώσει αυτό»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν χαρακτήρισε αστειευόμενος τον Πεσκόφ «τεμπέλη που δεν θέλει να δουλέψει»

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Φλόριντα βάζει τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και μαθητών

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Εurobasket 2025: Ισοπεδωτική η Γερμανία και άνετη πρωτιά κόντρα στη Φινλανδία

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Νέα Δομή Ενόπλων Δυνάμεων: Επτά αλλαγές-Συγχώνευση στρατοπέδων, κέντρο εκπαίδευσης drone

22:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ τελειώνουν»

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε σκάφος παράνομων μεταναστών στα Κανάρια Νησιά: Δεκάδες δολοφονήθηκαν - Τους κατηγόρησαν για μαγεία

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 18 τραυματίες

21:36LIFESTYLE

Σάκης Κατσούλης: «Δεν υπάρχει σίγουρη επαναφορά της ακοής», λέει για το πρόβλημα υγείας του

21:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη πρώην NBAer για ενδοοικογενειακή βία

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 73 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - 11 ενώ αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια - «Αναίμακτα» τα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος - Συνεργάτης του υποψήφιου προέδρου Μάικλ Δουκάκη - Φτωχότερη η ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέει ο Πιερρακάκης

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; «Αδιέξοδη η πολιτική των ήρεμων νερών», λέει ειδικός στο Newsbomb

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γυναίκα διαιτητής δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή: Την κρατούσαν τέσσερις για να μην του επιτεθεί - Βίντεο

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 18 τραυματίες

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Νέα Δομή Ενόπλων Δυνάμεων: Επτά αλλαγές-Συγχώνευση στρατοπέδων, κέντρο εκπαίδευσης drone

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες

22:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

18:41ΚΟΣΜΟΣ

«Πάω διακοπές με μία φίλη» - Λίγες ώρες μετά η οικογένεια της έλαβε το μήνυμα του θανάτου της

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος - Συνεργάτης του υποψήφιου προέδρου Μάικλ Δουκάκη - Φτωχότερη η ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέει ο Πιερρακάκης

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ