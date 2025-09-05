Θα γίνει ο Ελον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου;

Φωτ. Αρχείου - Ο Έλον Μασκ στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. (Photo/Alex Brandon, File)

Ο Έλον Μασκ αναμένεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αν καταφέρει να κερδίσει πλήρως ένα νέο πακέτο αμοιβών στην Tesla — το οποίο όμως δεσμεύεται με μία σειρά αστρονομικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν για την αύξηση της αγοραίας αξίας της εταιρείας.

Η επίτευξη αυτών των στόχων θα έκανε την Tesla την πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία και τον Μασκ, που είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ακόμα πιο πλούσιο, αναφέρει το Axios.

Η Tesla υπέβαλε μια προκαταρκτική δήλωση πληρεξουσιότητας στις ρυθμιστικές αρχές των κεφαλαιαγορών το πρωί της Παρασκευής (05/09), στην οποία παρουσιάζει το «μπόνους απόδοσης διευθύνοντος συμβούλου 2025» που θέλει να εγκρίνουν οι μέτοχοι.

Η αποζημίωση αυτή ορίζει μια σειρά από ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν, απαραίτητα βήματα για να «ξεκλειδωθεί» το πλήρες πακέτο αποδοχών για τον Μασκ.

Αν ο Μασκ καταφέρει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της Tesla έως το 2035 σε 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια — περίπου 8 φορές την τρέχουσα αξία της και περίπου το διπλάσιο της τρέχουσας πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, της Nvidia — τότε θα μπορούσε να λάβει το μέγιστο περιεχόμενο του πακέτου αποδοχών.

Η Tesla δήλωσε ότι η αγοραία αξία του πακέτου ήταν 87,75 δισεκατομμύρια δολάρια και θα επέτρεπε στον Έλον Μασκ να αποκτήσει έως και 12% των εκκρεμών μετοχών της Tesla.

Εάν η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αυξηθεί οκταπλάσια, αυτό θα τον έκανε ιδρυτή του κλαμπ των τρισεκατομμυριούχων.

Στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς, οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 2%.

