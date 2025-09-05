Θα γίνει ο Ελον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου;

Η πιθανή αμοιβή ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων του Έλον Μασκ από την Tesla συνοδεύεται από ένα τεράστιο αστερίσκο

Newsbomb

Θα γίνει ο Ελον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου;

Φωτ. Αρχείου - Ο Έλον Μασκ στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. (Photo/Alex Brandon, File)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλον Μασκ αναμένεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αν καταφέρει να κερδίσει πλήρως ένα νέο πακέτο αμοιβών στην Tesla — το οποίο όμως δεσμεύεται με μία σειρά αστρονομικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν για την αύξηση της αγοραίας αξίας της εταιρείας.

Η επίτευξη αυτών των στόχων θα έκανε την Tesla την πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία και τον Μασκ, που είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ακόμα πιο πλούσιο, αναφέρει το Axios.

Η Tesla υπέβαλε μια προκαταρκτική δήλωση πληρεξουσιότητας στις ρυθμιστικές αρχές των κεφαλαιαγορών το πρωί της Παρασκευής (05/09), στην οποία παρουσιάζει το «μπόνους απόδοσης διευθύνοντος συμβούλου 2025» που θέλει να εγκρίνουν οι μέτοχοι.

Η αποζημίωση αυτή ορίζει μια σειρά από ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν, απαραίτητα βήματα για να «ξεκλειδωθεί» το πλήρες πακέτο αποδοχών για τον Μασκ.

Αν ο Μασκ καταφέρει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της Tesla έως το 2035 σε 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια — περίπου 8 φορές την τρέχουσα αξία της και περίπου το διπλάσιο της τρέχουσας πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, της Nvidia — τότε θα μπορούσε να λάβει το μέγιστο περιεχόμενο του πακέτου αποδοχών.

Η Tesla δήλωσε ότι η αγοραία αξία του πακέτου ήταν 87,75 δισεκατομμύρια δολάρια και θα επέτρεπε στον Έλον Μασκ να αποκτήσει έως και 12% των εκκρεμών μετοχών της Tesla.

Εάν η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αυξηθεί οκταπλάσια, αυτό θα τον έκανε ιδρυτή του κλαμπ των τρισεκατομμυριούχων.

Στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς, οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 2%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Football League

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τρεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Θα γίνει ο Ελον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου;

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

BBC: «Ο καλός ποιμένας» της Αχαΐας από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

17:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο κακοποιοί που μπήκαν στο σπίτι 26χρονης για να την ληστέψουν

17:26LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Αυτή είναι η νέα ώρα του «Rouk Zouk»

17:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Έπιασε δουλειά με τα «κιτρινόμαυρα» ο Γκρούγιτς – Δείτε βίντεο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Νέα Ιωνία - Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

17:14ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν θα μας σταματήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

17:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωτιά για την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave στο Πεκίνο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει τη ρητορική κατά του Ισραήλ η Αίγυπτος: «Δεν θα ανεχθούμε τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων»

16:58ΦΑΡΜΑΚΟ

«Ταμείο καινοτομίας» και νέος φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας - Επιστολή ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν την Κυριακή για άσκηση έκτακτης ανάγκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς για τα μωρά που περιπλανιούνταν μόνα τους - Ο πατέρας κατηγορεί τη 12χρονη κουνιάδα

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει η ένταση στην Καραϊβική: Μαχητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ - F-35 στέλνει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ