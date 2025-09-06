«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί» - Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με φόντο φωτιά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συνέχιση των μέτρων για την απέλαση μεταναστών από τη χώρα.

Αυτό δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social του Τραμπ.

Η φωτογραφία που επισυνάπτεται στην ανάρτηση δείχνει τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου με αμερικανική στρατιωτική στολή, φορώντας σκούρα γυαλιά και μαύρο καπέλο. Στο βάθος διακρίνεται μια πόλη στην ακτή, με φωτιά και μια στήλη καπνού πίσω από τον Τραμπ. Ελικόπτερα πετούν από την κατεύθυνση του πολυώροφου οικιστικού συγκροτήματος.

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί», έγραψε ο Τραμπ. Αυτή είναι μια αναφορά στην ταινία «Apocalypse Now», η οποία περιέχει τη φράση «Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί».

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε στην πόλη του Σικάγο ότι σύντομα θα μάθαιναν την έννοια του ονόματος «Υπουργείο Πολέμου» σε σχέση με το Πεντάγωνο. Η αριστερή γωνία του κολάζ φωτογραφιών είναι διακοσμημένη με την επιγραφή «Chipocalypse».

Εικάζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπονοεί ότι ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βία για να απελάσει μετανάστες από την πόλη του Σικάγο.

