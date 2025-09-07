Πορτογαλία: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

Η πορτογαλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων εξέδωσε σημείωμα στο οποίο περιγράφονται τα πρώτα ευρήματα

Newsbomb

Πορτογαλία: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

Αστυνομικοί επιθεωρούν το σημείο της φονικής σύγκρουσης του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Armando Franca)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Λισαβόνα βυθίστηκε στη θλίψη μετά την τραγωδία με το τελεφερίκ που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα προκλήθηκε από τη θραύση του καλωδίου που συνέδεε τα δύο βαγόνια, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει την ισορροπία του και να συντριβεί. Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά από προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τις διαδικασίες συντήρησης.

Η έκθεση των αρχών

Η πορτογαλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων εξέδωσε σημείωμα στο οποίο περιγράφονται τα πρώτα ευρήματα:
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το προγραμματισμένο σχέδιο συντήρησης ήταν ενημερωμένο και είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση το πρωί της ημέρας του ατυχήματος, η οποία δεν εντόπισε ανωμαλίες στο καλώδιο ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να επιθεωρηθεί οπτικά η κατάσταση του τμήματος του καλωδίου όπου αποσυνδέθηκε από το βαγόνι πριν από τη συντριβή».

Ταχύτητα και διάρκεια της πτώσης

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, το τελεφερίκ κινείτο με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή που εκτροχιάστηκε. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι όλα εξελίχθηκαν εξαιρετικά γρήγορα: η τραγική ακολουθία γεγονότων διήρκεσε μόλις 50 δευτερόλεπτα.

Η επόμενη μέρα

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς αιτίες της τραγωδίας και να εξεταστεί αν απαιτούνται αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχου και συντήρησης. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη, ενώ η κοινωνία της Λισαβόνας παραμένει συγκλονισμένη από το δυστύχημα που ανέδειξε τις αδυναμίες ενός συστήματος που θεωρούνταν ασφαλές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:05ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 63 οι νεκροί στην τελευταία σφαγή από τζιχαντιστές

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης σορού γυναίκας που είχε πέσει σε χαράδρα

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός βομβαρδισμός με έναν νεκρό και τραυματίες στην Ουκρανία

02:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιέζουν την Κολομβία για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Επαναπατρίζει πολίτη του που είχε απελαθεί από τις ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Πορτογαλία και Ισπανία - Πάνω από 700 πυροσβέστες στα μέτωπα

01:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός – Ώρα για πολιτική αλλαγή»

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Αναβολή απόπλου στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

01:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US OPEN: Θριαμβεύτρια η Αρίνα Σαμπαλένκα, κατέκτησε το Grand Slam

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Πέντε νεκροί σε ανατροπή πλοίου - Τους απομάκρυνε από τις πλημμύρες του Παντζάμπ

00:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Μη ρεαλιστικοί» οι στόχοι της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία, λέει ο επικεφαλής της Stellantis

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το κάζο της Σερβίας και η «μάχη» της Ελλάδας – Το πανόραμα των νοκ άουτ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 55 ανθρώπους στην πόλη Νταρούλ Τζάμα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για Μονή Σινά: Καλεί σε ομαλή διαδικασία εκλογής διαδόχου του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Καυτηριάζει ως διχαστική ανακοίνωσή του

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μηχανάκι παρέσυρε υπερήλικα στον Μασταμπά

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Μανιφέστο της αδικίας η πολιτική Μητσοτάκη

23:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Εθνική νεανίδων για χρυσό – Πέρασε στον τελικό η Ελλάδα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί παραλίγο να μην περπατήσει πίσω από το φέρετρο στην κηδεία της Νταϊάνα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νέα καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του 59χρονου γιατρού

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάποιοι Θεσσαλονικείς χειροκροτούσατε από υποχρέωση»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά στο Μπράντφορντ: Καίγονται φορτηγά, καπνός στον ουρανό

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ