Τραγωδία σε κηδεία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο του γιου του

Μια οικογένεια στο Μίντλεσμπρο στην Αγγλία ζει μια ανείπωτη τραγωδία, μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός πατέρα κατά τη διάρκεια της κηδείας του γιου του.

Ο Νόρμαν «Νόσα» Γουάιτ, 61 ετών, υπέστη πιθανότατα καρδιακή προσβολή τη στιγμή που το φέρετρο του γιου του, Ντέιβιντ Μπέιλικι, μεταφερόταν στην εκκλησία St Bede's Chapel στο Teesside Crematorium.

Η τραγική ιστορία του Ντέιβιντ

Ο Ντέιβιντ, 41 ετών, που είχε παλέψει με μακροχρόνια εξάρτηση από ναρκωτικά, βρέθηκε νεκρός στον καναπέ συγγενούς του, ακριβώς δέκα χρόνια μετά την τελετή μνήμης για τα δίδυμα αγόρια του, Κάρσον και Ντέικον, που είχαν γεννηθεί νεκρά.

Η αδερφή του, Σάντελ Μπέιλικι, δήλωσε ότι ο Ντέιβιντ τα πήγαινε καλά, προσπαθώντας να μείνει μακριά από τα ναρκωτικά, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια θανάτου του. «Το να πεθάνει τη μέρα που ήταν η επέτειος της μνήμης των παιδιών του και ο πατέρας μας να πεθάνει στην κηδεία του, είναι σαν σενάριο ταινίας», είπε.

Η τραυματική εμπειρία της οικογένειας

Η 42χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών συνέχισε: «Ήταν τρομακτικό, ποτέ δεν θα φανταζόσουν κάτι τέτοιο». Ο Ντέιβιντ πέθανε στις 31 Ιουλίου και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου. Η Σάντελ περιέγραψε τη στιγμή που έφτασαν στην εκκλησία: «Κοιτάζοντας γύρω μου, σκέφτηκα ‘πού είναι ο μπαμπάς;’. Κάποιος τότε μου είπε ότι είχε καταρρεύσει και βγήκα να δω τι συμβαίνει».

Το παρεκκλήσι εκκενώθηκε, κλήθηκε ασθενοφόρο και ο Νόρμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από την αδερφή του. Η υπόλοιπη οικογένεια συνέχισε την κηδεία πριν λάβει το συγκλονιστικό τηλεφώνημα ότι ο πατέρας επτά παιδιών είχε πεθάνει.

Σε σοκ η οικογένεια

Οι θάνατοι του Ντέιβιντ και του Νόρμαν άφησαν τεράστιο κενό στην οικογένειά τους. Η Σάντελ παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει το σοκ. «Ο μπαμπάς δεν είχε προβλήματα με την καρδιά πριν από αυτό. Νομίζω ότι πέθανε από πληγωμένη καρδιά. Το να βλέπει όλη την οικογένεια μαζί, πρέπει να ήταν υπερβολικό για εκείνον».

Η ίδια παραμένει σε κατάσταση σοκ πάνω από μία εβδομάδα μετά την κηδεία του Ντέιβιντ. Παρά τα προβλήματα του με τα ναρκωτικά, ο Ντέιβιντ, που ήταν πατέρας των Εθαν και Τζάκσον, 9 ετών, ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. «Είχε μια καρδιά τεράστια σαν τον ωκεανό. Λείπει πολύ», είπε η Σάντελ.

Ο Ντέιβιντ ζούσε μαζί της και την οικογένειά της στην Overdale Road, Park End, και όπως είπε, «τα παιδιά μου είναι συντετριμμένα. Ο χώρος δεν είναι πια ίδιος χωρίς εκείνον».

Ο πατέρας που λάτρευε την πυγμαχία

Ο Νόρμαν λάτρευε την πυγμαχία και συνέχιζε να προπονεί άλλους. Ήταν ένας ιδιαίτερα ιδιωτικός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα δημοφιλής και αγαπητός. Η Σάντελ είπε: «Ήταν ο μπαμπάς μου και τον λάτρευα».

Η ίδια επαίνεσε το προσωπικό της Rose Funerals: «Ήταν καταπληκτικοί σε όλη τη διάρκεια αυτής της τραυματικής ημέρας. Η οικογένειά μας δεν θα τα κατάφερνε χωρίς αυτούς. Παράλληλα προσπαθούσαν να σώσουν τον μπαμπά μου, ενώ κι οι ίδιοι ήταν συγκλονισμένοι».