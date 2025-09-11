Ουκρανία: Drone έπληξε ρωσικό αναγνωριστικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα - Βίντεο

Ένα πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Έπειτα από το ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό πλοίο στη Θάλασσα του Αζοφ στα τέλη Αυγούστου, ένα πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε το περιστατικό δημοσιεύοντας πλάνα από τη στρατιωτική επιχείρηση. Ο στόχος δεν βυθίστηκε, αλλά, όπως δήλωσε το τμήμα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εχθρού καταστράφηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Το κατεστραμμένο πλοίο ανήκει στο ρωσικό έργο πολυλειτουργικών πλοίων MPSV07 και τέθηκε σε λειτουργία το 2015. Όπως σημείωσε η ουκρανική Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών, κατά τη στιγμή της επίθεσης διεξήγαγε ηλεκτρονική αναγνώριση και περιπολούσε τις προσεγγίσεις προς τον κόλπο του Νοβοροσίσκ.

Το σκάφος αναγνώρισης του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας είχε αξία 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Τη στιγμή της επίθεσης, περιπολούσε στις προσβάσεις του κόλπου του Νοβοροσίσκ.

⚡ Ukrainian military intelligence strikes Russian Black Sea Fleet reconnaissance vessel worth $60 million



On September 10, Ukrainian special forces attacked a multifunctional MPSV07-class vessel of the Russian Black Sea Fleet near Novorossiysk. The ship, valued at around $60… pic.twitter.com/Jt9gaI0C0K — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2025

Διαβάστε επίσης