Ουκρανία: Drone έπληξε ρωσικό αναγνωριστικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα - Βίντεο

Το κατεστραμμένο πλοίο ανήκει στο ρωσικό έργο πολυλειτουργικών πλοίων MPSV07

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ένα πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο Νοβοροσίσκ.

1'
Έπειτα από το ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό πλοίο στη Θάλασσα του Αζοφ στα τέλη Αυγούστου, ένα πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε το περιστατικό δημοσιεύοντας πλάνα από τη στρατιωτική επιχείρηση. Ο στόχος δεν βυθίστηκε, αλλά, όπως δήλωσε το τμήμα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εχθρού καταστράφηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Το κατεστραμμένο πλοίο ανήκει στο ρωσικό έργο πολυλειτουργικών πλοίων MPSV07 και τέθηκε σε λειτουργία το 2015. Όπως σημείωσε η ουκρανική Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών, κατά τη στιγμή της επίθεσης διεξήγαγε ηλεκτρονική αναγνώριση και περιπολούσε τις προσεγγίσεις προς τον κόλπο του Νοβοροσίσκ.

Το σκάφος αναγνώρισης του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας είχε αξία 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Τη στιγμή της επίθεσης, περιπολούσε στις προσβάσεις του κόλπου του Νοβοροσίσκ.

