Πλήγμα του Ισραήλ σε πολυώροφο κτήριο στη Γάζα – «Ήταν προπύργιο της Χαμάς», λέει ο IDF

Ο IDF ανακοίνωσε ότι έπληξε το πρωί του Σαββάτου (13/09) ένα πολυώροφο κτήριο που χρησιμοποίησε η Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

«Μέσα στο κτίριο, η Χαμάς δημιούργησε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF στην περιοχή», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Δείτε το βίντεο από τον βομβαρδισμό:

?BREAKING: IDF Spokesperson:



The IDF recently struck, led by the Southern Command, a multi-story building used by the Hamas terrorist organization in the Gaza City area.



The building housed military infrastructures of the Hamas terrorist organization, which were used to… pic.twitter.com/IZGhQV7XB6 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 13, 2025

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έδωσε εντολή για εκκένωση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, τους οποίους κάλεσε να κινηθούν προς τα νότια. Όπως τόνισε, περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι έχουν ήδη μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

