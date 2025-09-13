Πλήγμα του Ισραήλ σε πολυώροφο κτήριο στη Γάζα – «Ήταν προπύργιο της Χαμάς», λέει ο IDF
Πάνω από 250.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό
Ο IDF ανακοίνωσε ότι έπληξε το πρωί του Σαββάτου (13/09) ένα πολυώροφο κτήριο που χρησιμοποίησε η Χαμάς στην πόλη της Γάζας.
«Μέσα στο κτίριο, η Χαμάς δημιούργησε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF στην περιοχή», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.
Δείτε το βίντεο από τον βομβαρδισμό:
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έδωσε εντολή για εκκένωση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, τους οποίους κάλεσε να κινηθούν προς τα νότια. Όπως τόνισε, περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι έχουν ήδη μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.