Φλόριντα: Δύο μητέρες παρέδωσαν στην αστυνομία τους έφηβους γιους τους για βανδαλισμό - Βίντεο

Δύο αγόρια στη Φλόριντα παραδόθηκαν στην αστυνομία από τις μητέρες τους τη Δευτέρα (15/09) για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για φθορές ύψους 50.000 δολαρίων που προκάλεσαν στο κέντρο πολυμέσων ενός δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με το CBS News.

Τα αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, διέρρηξαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου το δημοτικό σχολείο Friendship στην Deltona της κεντρικής Φλόριντα και επέστρεψαν το ίδιο βράδυ για να προκαλέσουν ακόμα περισσότερες φθορές, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Volusia. Η Deltona βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα βόρεια του Ορλάντο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το γραφείο του σερίφη έδειχνε μια σπασμένη γυάλινη πόρτα, αναποδογυρισμένα τραπέζια και ράφια, σκισμένα βιβλία και γκράφιτι.

Τα αγόρια ομολόγησαν την πράξη βανδαλισμού, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το γραφείο του σερίφη.

Κατηγορήθηκαν για διάρρηξη, παράνομη είσοδο, εγκληματική φθορά και κλοπή.

Διαβάστε επίσης