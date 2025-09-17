Ιρλανδία: Λείψανα παιδιού αγνοούμενου εδώ και τέσσερα χρόνια εντοπίστηκαν στο Δουβλίνο

Ο Ντάνιελ Αρουέμποσε εξαφανίστηκε το 2022 σε ηλικία τριών ετών, αλλά δηλώθηκε ως αγνοούμενος μόλις τον περασμένο μήνα

Ο Ντάνιελ Αρουέμποσε, που εδώ φαίνεται σε ηλικία δυόμισι ετών, πιστεύεται ότι εξαφανίστηκε σε ηλικία τριών ετών.

Η ιρλανδική αστυνομία, που ερευνά την τύχη ενός αγοριού που εξαφανίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια, όμως δηλώθηκε ως αγνοούμενο μόλις τον περασμένο μήνα, βρήκε τα λείψανα ενός παιδιού σε μια έρημη έκταση στο Δουβλίνο.

Η Gardaí, όπως ονομάζεται η αστυνομία της Ιρλανδίας, ταυτοποίησε το αγνοούμενο αγόρι ως Ντάνιελ Αρουέμποσε, το οποίο πιστεύεται ότι εξαφανίστηκε το 2022 σε ηλικία τριών ετών. Η ανακοίνωση της αστυνομίας ήρθε έπειτα απο την ανακάλυψη των λειψάνων του την Τετάρτη (17/09) στην περιοχή Donabate του βόρειου Δουβλίνου.

Οι αστυνομικοί σφράγισαν τον τόπο του εγκλήματος εν αναμονή των εξετάσεων από παθολόγο και ιατροδικαστή. Η αστυνομία πιστεύει ότι το πτώμα είναι του Ντάνιελ, αλλά η επίσημη ταυτοποίηση πρέπει να περιμένει την ανάλυση DNA, σύμφωνα με τον Guardian.

Βεβαρυμένο το ιστορικό των υπηρεσιών πρόνοιας

Ειδικές ομάδες και ένας σκύλος ανίχνευσης ξεκίνησαν την αναζήτηση την 1η Σεπτεμβρίου, αφού οι αρχές έμαθαν ότι το παιδί είχε εξαφανιστεί.

Η υπόθεση έθεσε εκ νέου υπό εξέταση τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας της χώρας, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Ντάνιελ είχε εξαφανιστεί πριν από τέσσερα χρόνια χωρίς να το γνωρίζουν οι αρχές. Ένα άλλο παιδί, ο Κάιραν Ντάρνιν, εξαφανίστηκε το 2022, αλλά οι αρχές το διαπίστωσαν μόνο τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Ο συναγερμός για τον Ντάνιελ σήμανε για πρώτη φορά στα τέλη Αυγούστου, όταν το υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας ειδοποίησε την ιρλανδική Υπηρεσία για τα Παιδιά και την Οικογένεια, Tusla, για παρατυπίες σε μια αίτηση για επιδόματα παιδικής πρόνοιας.

Η Tusla ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία πραγματοποίησε έρευνες από σπίτι σε σπίτι στο συγκρότημα διαμερισμάτων Gallery στο Δουβλίνο, όπου ζούσε προηγουμένως ο Ντάνιελ, πριν ξεκινήσει μια έρευνα 17 ημερών σε ανοιχτό χώρο.

Η αστυνομία κάλεσε όσους διαθέτουν σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν μαζί της και προέτρεψε το κοινό να είναι επιφυλακτικό απέναντι σε «εικασίες, φήμες και θεωρίες» σχετικά με το τι συνέβη στον Ντάνιελ. «Η An Garda Síochána (Ιρλανδική Αστυνομία) καλεί όλα τα μέλη του κοινού να επαληθεύουν ανεξάρτητα οποιαδήποτε πληροφορία διαβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και/ή στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η υπουργός Παιδικής Προστασίας, Νόρμα Φόλεϊ, δήλωσε ότι ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάντα τραγικός και συγκλονιστικός. «Αλλά είναι ιδιαίτερα τραγικός για όσους γνώριζαν και αγαπούσαν αυτό το παιδί. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους».

Η ματαίωση της ανάδοχης φροντίδας

Η Tusla επιβεβαίωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε έρθει σε επαφή με τον Ντάνιελ και τους γονείς του το 2020. Η υπηρεσία κανόνισε την ανάδοχη φροντίδα του αγοριού, αλλά οι γονείς του αποφάσισαν να τον κρατήσουν, με αποτέλεσμα η Tusla να κλείσει την υπόθεση.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή Ελέγχου για έρευνα και η κυβέρνηση έδωσε εντολή στην Tusla να πραγματοποιήσει «ελέγχους ευημερίας» σε άλλες υποθέσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η υπόθεση έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με εκείνη του Κάιραν Ντάρνιν, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά τον Μάιο του 2022, όταν ήταν έξι ετών και μαθητής σε δημοτικό σχολείο στο Dundalk, στην κομητεία Louth, αλλά η εξαφάνισή του επιβεβαιώθηκε μόλις πέρυσι. Αν είναι ακόμα ζωντανός, θα είναι εννέα ετών. Η αστυνομία προχώρησε στο ασυνήθιστο βήμα να ανοίξει έρευνα για φόνο, παρόλο που δεν έχει βρεθεί πτώμα.

Ο Σάιμον Χάρις, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός όταν έγινε αντιληπτή η εξαφάνιση, χαρακτήρισε την υπόθεση βαθιά ανησυχητική. «Για οποιονδήποτε από εμάς ως ανθρώπινο ον, για οποιονδήποτε από εμάς ως γονείς, το να σκεφτόμαστε ότι ένα παιδί μπορεί να εξαφανιστεί και να περάσει απαρατήρητο... είναι απολύτως σπαρακτικό και είναι σαφές ότι κάτι πήγε εξαιρετικά στραβά εδώ».

