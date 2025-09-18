Πενσυλβάνια: Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δύο τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών – Νεκρός ο δράστης

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Γιορκ της Πενσυλβάνια, όπου τρεις αστυνομικοί έπεσαν νεκροί και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε κατοικία.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην κοινότητα Νορθ Κοντόρους, περίπου 100 μίλια δυτικά της Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να εκτελέσουν ένταλμα που σχετιζόταν με υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, όταν δέχτηκαν πυρά από τον ύποπτο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, στην οποία ο δράστης σκοτώθηκε επιτόπου.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι δύο τραυματίες αστυνομικοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα ονόματα των θυμάτων. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Κρίστοφερ Πάρις, δήλωσε πως πρόκειται για μία από τις πιο βαριές απώλειες που έχει βιώσει ποτέ η πολιτεία.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, μίλησε για «μία από τις πιο σκοτεινές μέρες» στην ιστορία των σωμάτων ασφαλείας της πολιτείας. «Οι οικογένειες των πεσόντων και οι τραυματίες βρίσκονται στις σκέψεις μας. Οφείλουμε να στηρίξουμε όσους υπηρετούν καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους», τόνισε σε δήλωσή του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της ανταλλαγής πυρών, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί τρεις ανθρώπους που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.